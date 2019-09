Cvijanović: U Srpskoj danas bolja ekonomska i finansijska situacija

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da je danas u Republici Srpskoj bolja ekonomska i finansijska situacija i da se ne može porediti sa periodom od prije osam godina kada se Srpska još teško borila sa krizom i posljedicama koje je donijela globalna kriza.

"Republika Srpska danas izgleda izgrađenije, uređenije sa stabilnijim budžetom i prihodima sa mogućnostima da povećavate plate, penzije i socijalna davanja i da se uvode neka nova socijalna prava i to se već radi nekoliko godina", izjavila je Cvijanovićeva večeras za TV "K3".

Cvijanovićeva je rekla da je Republika Srpska danas u prilici da na sasvim drugačiji način uđe u realizaciju novog programa demografske obnove.

"U Republici Srpskoj danas smo u mogućnosti da svi relaksiranije živimo zato što izvršavamo svoje obaveze kao institucije prema svojim građanima na jednostavniji način", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, činjenica da se povećavaju plate i penzije, da je moguće planirati dalja povećanja, već daje određeni podstrek i prostor da se strateški posmatraju određene stvari i da se vidi gdje će se intervenisati.

"Mnogo je još stvari koje moramo uraditi u Republici Srpskoj, mnogo je intervencija u kombinaciji sa nekim sistemskim mjerama koje institucije Republike Srpske moraju raditi", dodala je Cvijanovićeva.

Predsjednik Republike Srpske je rekla da je apsolutno zadovoljna funkcionisanjem institucija Srpske, ističući da je važno da su institucije očuvane, stabilne, funkcionalne zato što samo takve mogu izvršavati svoje obaveze prema građanima.

"Zadovoljna sam činjenicom da smo imali izbore, odmah nakon toga uspostavili smo novu Vladu Republike Srpske. Parlament Srpske radi sa širom većinom nego što je bilo u vrijeme kada sam ja vodila prethodnu Vladu", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da se zalaže za unapređenje rada institucija jer su zahtjevi ovog vremena drugačiji u odnosu na vrijeme od prije 15 godina.

"To je proces, morate da se modernizujete i uvodite neke nove tehnologije, da budete više na usluzi građaninu i privredi, da razumijete da postoje potrebe na tržištu radne snage koje su drugačije od onog što mi obrazujemo danas i moramo se tome prilagođavati", naglasila je predsjednik Republike Srpske.

Cvijanovićeva je rekla da se još mnogo toga mora uraditi u Republici Srpskoj, ali da je zadovoljna činjenicom da ne postoji danas opština i dio Republike Srpske gdje nije realizovan ili se ne realizuje neki važan projekat od Vlade Republike Srpske ili investicijama koje su došle od sredstava Klirinškog duga i podrške Srbije za važne strukturne projekte.

"Sve su to veliki zahvati koji se dešavaju širom Republike Srpske. Republika danas izgleda drugačije, modernije, savremenije. Ima bolju putnu komunikaciju, ljepše škole, bolje studentske domove, zdravstvene ustanove kakve ranije nije imala", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da u svakoj regiji Srpske postoji nova moderna bolnica, a tamo gdje se nije desio kompletan proces, počela je izgradnja, radi se.

"Nabavili smo opremu u našim bolnicama za koju mnogi stručnjaci koji dođu ovdje iz Srbije kažu da je ona prvorazredna, definitivno najbolja ili u rangu sa zemljama u regionu", istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je rekla da se Republika Srpska izlaskom iz velike krize okrenula obnovi mnogih kulturnih instiutucija u čemu vidi veliki potencijal koji treba da služi ekonomskom jačanju Republike Srpske zato što je to i dobra turistička ponuda.

"Mi se danas ne možemo postidjeti kao Republika Srpska na način kako smo uređeni i što možemo da ponudimo nekome ko želi ovdje da dođe. Nemamo više problem da budemo povezani avio-saobraćajem sa svijetom. Imali smo nekoliko pokušaja da uspostavimo Banjaluku kao mjesto regionalno ili evropsko, kada je riječ o avio-saobraćaju. Danas je situacija sasvim drugačija, imamo nekoliko letova sedmično za neke važne evropske gradove po niskim cijenama", ukazala je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je globalna ekonomska kriza u ekonomskom smislu definitivno ostavila teške posljedice po Republiku Srpsku i da je u tom periodu teško bilo upravljati budžetom i izvršavati budžetske obaveze.

"Bilo je mnogo teško i razmišljati o nekim strateškim projektima, infrastrukturnim ili nekim drugim s obzirom na to da ste prvo morali da vodite računa da izmirite svoje obaveze prema budžetskim korisnicima, da smanjite neka kašnjenja koja su postojala", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da je bilo mnogo izazova, 2012. godine bio je veliki snijeg, 2014. poplave, a 2015. godine suša.

"Ipak, i u tom teškom vremenu, ja sam jako ponosna na to što smo uspjeli da realizujemo određene projekte, radili smo na infrastrukturi, putnoj komunikaciji i auto-putevima. Sve su to projekti koji su se dešavali, rekonstrukcije škola, izgradnja novih i rekonstrukcija starih studentskih domova", navela je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je rekla da je zadovoljna onim što jeste Republika Srpska i što može da ponudi.

Ona je dodala da je Republika Srpska stabilna, te da politička stabilnost institucija Republike Srpske proističe iz politički stabilne vlasti.

"Uvijek se može popravljati situacija. Ako posmatrate BiH, onda nas upućuje na to da živimo u ambijentu koji je pun nereda, nesređenih računa, pun intervencionizma stranaca, izmišljenih tema, nesređenih političkih i ekonomskih i finansijskih odnosa, a sve to otežava da bi mogla da se pozicionira kao neka normalna država", zaključila je Cvijanovićeva.

Govoreći o programu demografske obnove Republike Srpske, Cvijanovićeva je napomenula da je njegov cilj da se povezivanjem institucija sa akademskom zajednicom i nevladinim sektorom dobiju značajni rezultati.

"Pokrenula sam taj program i znam da će ga Vlada u najvećoj mjeri realizovati. Osjetila sam potrebu da angažujemo intelektualce kao podršku institucijama u koncipiranju određenih mjera, sa stručnošću koju oni imaju", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala i da demografska obnova neće biti jedina oblast u kojoj će primijeniti taj koncept saradnje, te da su u planu i još neke oblasti.

"Potrebna je podrška instituta, univerziteta, ali i nevladinog sektora, kao i pojedinaca i ljudi koji su stručnjaci u svojoj oblasti da nam pomognu da ono što rade institucije bude bolje koncipirano i realizovano", rekla je Cvijanovićeva.

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras da će na predstojećem sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima parlamentarnih stranaka iz Srpske biti razgovarano o pitanjima važnim u nacionalnom i pragmatičnom smislu.

"Ne mogu da pretpostavim na koji način svi učesnici doživljavaju taj sastanak. Ovo je prilika da se razmijene mišljenja, prepoznaju određene stvari, uvažavajući sve ono što Srbija radi za nas, što nas pomaže finansijski i na svaki drugi način i što nikoga u BiH ne omalovažava", rekla je Cvijanovićeva za prnjavorsku TV "K3".

Ona je naglasila da Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma ima sva prava da bude izvještavana o onome što se ovdje dešava.

"Mi ćemo na tom sastanku razmijeniti mišljenja i ne očekujemo da nam neko da magičnu formulu za rješavanje problema, niti bi Vučić to ikada radio, što je i dokazao bezbroj puta", navela je Cvijanovićeva.

Govoreći o sastanku koji su predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ona nedavno održali sa predsjednicima SDS-a i PDP-a, Mirkom Šarovićem i Branislavom Borenovićem, ona je rekla da bi ti sastanci trebalo da budu češći bez obzira na političke razlike, jer, kako je naglasila, postoje teme koje su bazični interes i o kojima uvijek treba razgovarati.

"Mi konceptualno imamo sasvim drugačije pristupe u rješavanju određenih pitanja i zbog toga i spadamo u različite politike, ali nas to ne sprečava da sjedimo i pričamo. Malo je izbagatelisan taj sastanak i razgovor i pokušavaju se dobiti neki politički poeni, kako smo predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ja tražili da oni izađu iz vlasti na nivou BiH. Zašto bih ja to na tom sastanku tražila, to stalno tražim jer su izgubili izbore", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je dodala da su oni, bez obzira na sadašnju situaciju, trebali da izađu iz vlasti na nivou BiH i da oslobode prostor nekom drugom.

Prema njenim riječima, na ovom sastanku je razgovarano o nekoliko varijanti šta treba uraditi da se principijelno zaštite prava Republike Srpske, bez obzira ko koliko ima poslanika.

Prema njenim riječima, danas je potrebno svesrpsko jedinstvo i sada je momenat u kojem treba da pokažemo da štitimo pravo na predstavljanje, koje je suštinski važno, ustavno prepoznato pravo.

"Ne moramo se slagati o tome da li treba da auto-put ide ovom ili onom trasom, da li negdje treba da nadogradite tri ili pet spratova za nešto, ali o pitanjima koja podrazmijevaju ili omogućavaju da Srpska ima svoju vidljivost i predstavljanje, ma kako nam se sviđali ili ne izborni pobjednici ili poraženi, pravo i princip da imate svoje mjesto i da ostvarujete prava na osnovu onoga što vam je dao Ustav ne smije da bude stvar o kojoj se razdvajate, već oko koje se okupljate", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da prepoznaje koliko je skučen prostor za iskren nastup svih zato što uvijek postoji potreba da se nešto diktira iz Sarajeva, dodajući da to nikada nije moglo da opstane i da neće moći da opstane na taj način.

"Smatram da ovo društvo treba da bude uređeno na način da svako može da diše, da niko ne osjeća balast toga što je Srbin, Hrvat, Bošnjak ili iz reda ostalih i da svako ima mogućnost da se realizuju njegova politička i svaka druga prava. Ako to budemo postavili na način da niko nikome neće da nameće i da niko nikome neće da bira, onda ćemo biti uspješno društvo", rekla je Cvijanovićeva.

Komentarišući stavove međunarodnih zvaničnika koji su, kako kaže, ohrabrili SDA da donese deklaraciju, da "Dejton nije zakovana kategorija" i da "država mora da bude funkcionalna", Cvijanovićeva je rekla da oni po pravilu dolaze iz država koje su veoma složene, složenije nego BiH, imaju više sastavnih komponenti u svojoj strukturi i neke mnogo komplikovanije odnose.

"Ovaj sistem može da bude funkcionalan ako postoji politička volja. Ovdje upravo izostaje politička volja u političkom Sarajevu zato što je njihov dugoročni cilj da pokažu da ovakva BiH, u kojoj se poštuju tri naroda, ne funkcioniše. Smeta im koncept u kojem postoje dva entiteta, u kojem postoji Republika Srpska, smetaju im i kantoni i oni bi željeli samo jednu republiku, jednu teritoriju i jednu izbornu jedinicu", naglasila je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, upravo je to koncept Sarajeva - da se pokaže da ništa nije funkcionalno kako bi neko došao i rekao da to treba mijenjati.

"Ne treba to mijenjati, Republika Srpska funkcioniše. Mi štetu trpimo od onog što ne funkcioniše na nivou BiH. Bilo bi uspješnije da nas ne guše sa nivoa BiH, da nas ne zatrpavaju svojim igrama, da nemamo strance koji umjesto da urade nešto konstruktivno sjede i smišljaju koga i kako treba kazniti, nametnuti neki zakon ili zažmiriti na nečiju priču", ističe Cvijanovićeva.

Ona je navela da se mnogo vremena i energije troši u borbi sa tim okolnostima koje sprečavaju da druge stvari budu poboljšane.

Govoreći o neformiranju vlasti u Federaciji BiH, Cvijanovićeva je rekla da se zna ko su tamo glavni politički partneri, te upitala: "Zašto onda ne formiraju federelnu vladu kada tamo nema SNSD-a koji optužuju i koji im je uvijek problem?".

Ona je dodala da postoji ogromna razlika između Srpske i Federacije jer ogromna većina stanovnika voli Srpsku, za razliku od FBiH koju njeni stanovnici doživljavaju kao privremeno stanje, dok vjerovatno ne dođu do svog cilja, a to je samo jedna "republika BiH".

"Suština je u tome da mi kao odgovorne politike nikome ništa ne sprečavamo, ne smanjujemo prostor za njegovanje onog što jeste njegova potreba, interes identitet, odnosno kultura, vjera i tradicija", navela je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o bezbjednosti, Cvijanovićeva smatra da treba sarađivati sa NATO-om, ali ako postoji politička volja, neki akt ili stav naroda do koje mjere ili u kojoj formi žele tu saradnju, onda to treba poštovati.

"Sve da to i nije tako, zašto bi neko pitanje bilo postavljeno kao uslov za formiranje vlasti, osim ako neko nema dogovor da to radi ili ukoliko ne želi da pokaže da je to država koja pripada samo njemu. Pa kako će se onda ostali osjećati u toj državi i kako da u njoj bude povjerenja. Zamislite da neko iz Srpske blokira nekome iz Federacije BiH ko je dobio legitimitet naroda da ima svoje predstavnike", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je lider SDA Bakir Izetbegović izabrao ovaj Savjet ministara, te da sada godinu dana poslije izbora imaju drskosti da još drže te ljude.

Cvijanovićeva je naglasila da je u složenoj zemlji kakva je BiH realnost da se oni koji odlaze u vlast u Sarajevo biraju na teritoriji entiteta, jer BiH nije jedinstvena izborna jedinica za bilo koju poziciju.

Prema njenim riječima, na sceni je politička mržnja i koncept u kojem se istiskuje iz prostora drugačiji identitet i nastoji sačuvati samo jedan i sve pod plaštom navodnog očuvanja zemlje.

"Ovdje se protežira vjerski i nacionalni pristup i identitet jednog naroda u kojem svi ostali traba da budu manjina", rekla je Cvijanovićeva.