Cvijanović: Povećanje plata postignuto odricanjem 30 miliona evra iz budžeta

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je da će svih 270.000 radnika u Srpskoj imati veće plate, što je postignuto odricanjem 30 miliona evra iz budžeta.

Cvijanovićeva je podsjetila na usvojene mjere da se plate povećaju u privatnom i javnom sektoru, te pojasnila da je uveden neoporezivi dio dohotka od 100 evra, pa povećan na 250 evra da bi radnici imali veće plate.

Ona je navela da su ukidali brojne procedure, napravili listu parafiskalnih nameta, te uveli sistem multilateralne kompenzacije da bi se pomoglo likvidnosti.

Cvijanovićeva je istakla da je mnogo toga što su poslodavci tražili, te da se ušlo i u reformu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

"Čujemo da ima nesavjesnih poslodavaca, ljudi nam prijavljuju i trenutno radimo provjere. Pojačaćemo nadzor i bićemo rigorozni", rekla je Cvijanovićeva za "Politiku".

Cvijanovićeva je istakla da je Republika Srpska izabrana kao jedna od deset malih regija budućnosti za 2018/2019. godinu za strategiju stranih ulaganja prema rangiranju portala "fDI Intelligence", servisa britanskog poslovnog časopisa "Fajnenšel tajms".

Cvijanovićeva je istakla da je prošla godina bila rekordna na makroekonomskim pokazateljima, te da se trend nastavlja, raste BDP, a zaduženost se uporno smanjuje.

"Dolazimo uskoro do nivoa od ispod 40 odsto zaduženosti. Treba nam rast veći od tri ili tri i po odsto BDP-a. Naš cilj je da što prije dođemo do rasta u Srpskoj od pet odsto", objasnila je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da su u ovom mandatu Vlade Republike Srpske penzije uvećane ukupno za 20 odsto, da je zbog viška u budžetu planirana i jednokratna pomoć penzionerima, da su uvedena nova socijalna prava, povećana izdvajanja za boračke kategorije, uvedene mjere za nezaposlene porodilje od 205 evra mjesečno za 12, odnosno 18 mjeseci.

Cvijanovićeva je istakla da treba praviti ambijent u kom će nezaposlene porodilje moći da računaju na posao.

Ona je podsjetila i da je Vlada Srpske prva uvela civilne invalidnine, riješila problem za 600 demobilisanih boraca koji nisu imali dovoljno staža za penziju.

"Trenutno investiramo više od 65 miliona evra širom Srpske, tu imamo i pomoć srpske Vlade. Povećali smo izdvajanja za poljoprivredu sa 30 na 35 miliona evra. Socijalnim partnerima smo širom otvorili vrata, što je obilježje Vlade koju vodim više od pet godina", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je od januara planirano povećanje plate za prosvjetne radnike od osam odsto i da nije riječ o kreditnim zaduženjima.

Cvijanovićeva je ocijenila da u uslovima u kojima se radilo više od postignutog nije bilo moguće, te da je ispunjeno sve što je dogovoreno.

Ona je naglasila da postoji i program izgradnje mreže auto-puteva u Republici Srpskoj, te da bez modernizacije saobraćajnica nema ni privrede ni turizma.

"Upravo završavamo dionicu do Doboja, namjera je da se ona nastavi do Srbije... Ne posmatram to kao konkurenciju auto-putu Beograd-Zagreb, ali je činjenica da ogromna sredstva ostaju Hrvatskoj od naših građana, kao i građana Srbije, jer koriste taj put", rekla je Cvijanovićeva, te dodala da je počelo i oživljavanje aerodroma u Banjaluci.