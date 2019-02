Cvijanović najavila dodatna ulaganja u "Aerodrome Republike Srpske"

Da su planovi "Aerodroma Republike Srpske" veoma ambiciozni, uvjerila se i predsjednica Željka Cvijanović. Sastala se danas sa rukovodstvom aerodroma i najavila dodatna ulaganja u cilju povećanja broja putnika. Kaže, završetkom mosta na rijeci Savi u Gradišci može se očekivati i veći broj putnika iz Hrvatske.

"Ovdje imamo ambicije i da se radi na proširenju kapaciteta u okviru same aerodromske zgrade, ona mora biti obogaćena dodatnim sadržajem, s obzirom da imate veliki broj putnika već danas i da oni u suštini nemaju dovoljno prostora gdje će biti čekajući svoj let. Prema tome i to su stvari koje ćemo etapno raditi", istakla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Rukovodstvo "Aerodroma" poručuje da im podrška predsjednice mnogo znači. Između ostalog, tvrde, da nije bilo podrške, ne bi došlo do realizacije značajnijih projekata. Kako kažu, sve je izvjesniji i kraj radova na kargo centru.

"Ne baziramo se samo na putničkom saobraćaju, očekujemo i razvoj teretnog saobraćaja. Upravo u tom smislu ćemo za par mjeseci imati završen kargo objekat koji će biti najmoderniji objekat u BiH za pružanje svih vrsta usluga kada je u pitanju avio prevoz i robni transport", istakao je Zoran Injac, v.d. direktora "Aerodroma Republike Srpske".

Aerodrom ima veliki značaj i za okolne gradove i opštine. Razvoj aerodroma znači i razvoj privrednog i turističkog sadržaja u opštinama, složni su načelnici Laktaša, Gradiške i Banjaluke.

"U svakom slučaju, značajan projekat, lokalna uprava Gradiška i opština Gradiška zdušno podržava, zato što će omogućiti našim domaćim privrednim subjektima, ali tako i inopartnerima da što brže ostvaruju konekciju s ovim prostorima, da dođu ovdje i da realizuju i razvijaju svoje razvojne projekte, što je naš interes", istakao je Zoran Adžić, načelnik Opštine Gradiška.

Avioni iz Mahovljana na ljeto će letjeti u Tursku, Atinu, a, želja im je i u Tivat. Kako kažu, za narednu godinu su u planu letovi nešto južnije, pa bi tako mogli obradovati klijente i letovima za Afriku.