Cvijanović: Moraće se redefinisati neke stvari i u privredi i u poslovanju

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je borba protiv virusa korona teška bitka koja se vodi na globalnom planu iz koje nažalost nije izuzeta ni Srpska, te da je očigledno da će se neke stvari morati redefinisati i kada je riječ o privredi i o načinu poslovanja.

Cvijanovićeva je naglasila da će to biti duga faza snalaženja ili prilagođavanja novoj situaciji koja je prilično teška sve dok se ne riješi pitanje vakcine ili pouzdanog lijeka.

Predsjednik Srpske je navela da za sada ne vidi mogućnost da se uvode neke posebne mjere zbog pandemije virusa korona ili da se vraća na neki stari režim, ali s obzirom na to da je sve neizvjesno u vezi sa virusom ne može se isključiti ni jedna ni druga mogućnost.

"Politika odlučuje u onoj mjeri u kojoj struka sugeriše da je nešto neophodno. Sve odluke institucija su političke ali se prevashodno treba oslanjati na zdravstveni sektor i preporuke struke. Naravno da se mora voditi računa i o tome šta su ekonomske posljedice, a mogli smo vidjeti da je pandemija ostavila teške posljedice na globalnom planu", istakla je Cvijanovićeva za "Nezavisne novine".

Ona je pojasnila da se sve mora uzeti u obzir, a struka je ta koja diktira određene pravce i sve što se radi radi se na osnovu toga šta struka kaže.

Predsjednik Srpske je naglasila da je virus korona i zdravstveni i ekonomski problem, te da na zdravstvenom planu ima toliko nepoznanica, nema lijeka, vakcine i uvijek postoji mogućnost da se preoptereti zdravstveni sistem i da dođe do kolapsa koji se mogao vidjeti širom svijeta.

S druge strane, pojasnila je Cvijanovićeva, tu su i ekonomske posljedice, nema mogućnosti kretanja ljudi, robe, granice se zatvaraju, pa otvaraju...

"Na početku takvih dešavanja uvijek je prioritet da se spasavaju ljudski životi ali vremenom morate da razmišljate kakve to ekonomske posljedice nosi", navela je Cvijanovićeva.

Na pitanje da li Republika Srpska i BiH očekuju pomoć u saniranju ekonomskih posljedica i koliko je ta pomoć do sada bila adekvatna, Cvijanovićeva je rekla da su svi bili zatečeni takvom situacijom i nisu imali pravovremen odgovor.

"Pokušavam da budem realna, Evropa u okviru same sebe nije uspjela da u toj situaciji pomogne svojim članicama na vrijeme i na odgovarajući način. Bilo je i raznih restrikcija koje su uvedene u smislu snabdijevanja u samoj EU i prema tome ne možemo očekivati da mi budemo prioritet kad vidite da Italija ili Španija koje su članice, nisu primile adekvatnu pomoć. Veliko je zlo i posljedice su globalne. Oslanjati se samo na sebe ne možete zato što ne možete izaći iz te situacije ali očekivati da će neko drugi o vama voditi računa nije realno. Kao što je globalna nesreća, mora biti i globalni napor", pojasnila je predsjednik Republike.

Govoreći o tome koliko je ukupna politička situacija u BiH otežavajuća kada se govori o saniranju posljedica virusa korona, Cvijanovićeva je rekla da najveću štetu trpe građani i jednog i drugog entiteta.

"Ali, što se tiče Republike Srpske, mislim da smo kroz stabilnost institucija i politika koje se provode na nivou Vlade Republike Srpske, dobro reagovali. Očekivali smo da nemamo nikakvih otežavajućih okolnosti od drugih ali ona su se dešavala i kada govorimo o nivou BiH", rekla je Cvijanovićeva.

Ona smatra da je u interesu i privrede i normalnog političkog života da se okrene boljoj saradnji, umjesto da sve postaje problem i da postoji kočnica i kod imenovanja i kod određenih projekata.

"Besmisleno je da kočite određena sredstva koja trebaju svakoj državi na svijetu čak i onoj najrazvijenijoj. To se dešava u BiH, pa onda imate isticanje teških političkih tema umjesto što jeste stvarni život. Republika Srpska dobro radi posao ali ne možemo reći da smo izuzeti od štete u okviru BiH. Moj pristup je pragmatičan, bavimo se stvarima kojim treba da se bavimo i hajde da pokušamo jedni drugima rasteretiti stvari, umjesto da ih dodatno komplikujemo. Nisam neki posebni optimista", naglasila je Cvijanovićeva.

U vrijeme kada su se svi okretali sebi i tražili prioritete, pokušali praktično da se ponašaju i da zaborave neke stvari koje bi trebali da budu izvan političkog vidokruga, predsjednik Srpske je rekla da je u BiH bilo suprotno.

"Umjesto da pomažete da dođete brzo do sredstava, da riješite određene stvari, ovdje je bilo zaustavljanja sredstava, bavite se mjesec ili više dana da uzmete sredstva od MMF-a koja su vam na raspolaganju, gnjavite se više od pola godine da završite neke konkurse, pa onda godinu dana smo se gnjavili oko formiranja vlasti", navela je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da su njena očekivanja da treba stalno da raste svijest o tome da Republika Srpska treba da bude efikasna i da se mora stalno držati i čuvati stabilnost njenih institucija, jer je to jedina garancija da se može organizovati život i da se mogu izvršavati obaveze prema građanima.

"Svijest o tome postoji. Vlada Republike Srpske i ostale institucije moraju držati proces u svojim rukama koliko god je to moguće. Ne znam, za očekivati je da jednog dana prevlada razum i da je ovo zemlja na kojoj ne treba trošiti vrijeme da gledate kako da centralizujete zemlju, a znate da nema volje za to ili da želite da neke procese prebacite na nivo BiH, a nemate ustavne osnove i znate da će te izgubiti nekoliko godina", istakla je predsjednik Srpske.

Ona je naglasila da je nezadovoljna tom situacijom, te da je to način političke opstrukcije da se pokaže da se u ovom mandatu ne može nešto da uradi.

"To doživljavam kao opstrukciju i onih koji su formalno u koaliciji sa SNSD-om, koji mijenjaju većinu i donose neke stvari koje su protiv Republike Srpske. Sve je to velika politička igra, nema tu ozbiljnog procesa", konstatovala je Cvijanovićeva.

Predsjednik Srpske je naglasila da se vitalni nacionalni interes u Republici Srpskoj zloupotrebljava i da je to očigledno već godinama, podsjetivši da Vijeće naroda nije originalna institucija iz Dejtonskog mirovnog sporazuma, već je naknadno uvedena nametanjem od visokog predstavnika.

"Namjera je bila da se tu štiti vitalni nacionalni interes, a ne da to postane mjesto za politikantstvo. To se treba redefinisati. Ustav Republike Srpske se mora modernizovati i određene stvari isčistiti. Prije nekoliko godina imali smo definisanih 17 amandmana, a jedan od njih je ukidanje smrtne kazne, pa su to zaustavili Bošnjaci. Čak su i to zaustavili, a govore stalno kako žele da se ponašaju u skladu sa međunarodnim aktima, pravom...", precizirala je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da treba raditi na promjenama Ustava Srpske i da one moraju da budu odraz sadašnjeg stanja, da se relaksiraju određene stvari.

"Svjesna sam da će to naići na veliku galamu i opet na zloupotrebe ili pogrešna tumačenja, šta stoji iza tako nečega. Potreba za novim Ustavom postoji i postepeno će se na tome raditi, a da li će se nailaziti na barijere, hoće sigurno", rekla je Cvijanovićeva.