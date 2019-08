Čović: Obezbijeđen novac za otpremnine radnicima "Aluminija"

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović izjavio je da je obezbijeđen novac i da do kraja sedmice otpremnine može dobiti oko 500 radnika mostarskog "Aluminija", koji je ugasio proizvodnju 11. jula zbog nemogućnosti nabavke električne energije i dugovanja od oko 400 miliona KM.

On je naglasio da je Krizni štab ispunio sve što je dogovoreno.

"U ovoj sedmici se mogu isplatili otpremnine za sve koji to žele, novac je obezbijeđen. Kalukliše se sa oko 500 radnika. Za 385 ljudi se očekuje da nastave raditi i u naredna dva do tri mjeseca obezbijeđena su primanja. Za to vrijeme zajedno sa strateškim partnerom trebamo stvoriti ambijent da proizvodnja zaživi. Uvjeren sam da će se to desiti", rekao je Čović.

On je naveo da su podijeljene plate za jul i da je obezbijeđen novac za avgustovske plate, te dogovoreno sa Vladom Federacije BiH uvezivanje staža za ljude koji idu u penziju.

Čović je istakao da se poslovanje "Aluminija" mora nastaviti na tržišnim osnovama, a ne da se stvaraju gubici koje će neko pokrivati.

"Strateški partner je tu. Moramo pokazati da imamo zdrav ambijent i da ono što žele mogu tu realizovati. Strateški partner i srednjoročno i dugoročno želi napraviti mnogo više od onoga što je "Aluminij" bio", rekao je Čović.

On je objasnio da su potencijalni partneri izraelsko-kineska kompanija koja je jedna od najvećih proizvođača aluminijuma i energetike u svijetu i zapošljava oko 110.000 ljudi.

Čović nije želio govoriti o rokovima za pokretanje proizvodnje, ali je podsjetio da je partner upoznat o cijeloj situaciji.

"Procjena menadžmenta bila je da treba oko 20 miliona KM za pokretanje proizvodnje. Ta sredstva može dati samo strateški partner koji mora biti uvjeren da to ima svrhe", rekao je Čović.

On je naglasio da je HNS uradio sve što je mogao i da svakome može pogledati u oči, te dodao da institucije moraju istražiti šta se dešavalo u "Aluminiju" posljednjih 20 godina.