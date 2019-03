Ćorić novi direktor Privredne komore Srpske

Pero Ćorić, dosadašnji direktor granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske, novi je direktor Komore umjesto Dragice Ristić, koja nakon dvije decenije napušta ovu organizaciju, potvrđeno je za "Nezavisne".

Ćorić je prethodno za Capital potvrdio da je u ponedjeljak preuzeo dužnost direktora.

"Htjeli smo to radno mjesto da popunimo iz sopstvenih kadrova, s obzirom na to da mandat predsjednika i direktora Komore traje još dvije godine i nismo htjeli na polovini mandata da nešto drastično mijenjamo. Želja nam je da nastavimo s onim što smo do sada radili jer smatramo da smo napravili veliki iskorak u zadnje dvije godine po pitanju projekata", kazao je Ćorić.

On je u Komori već 15 godina, suvlasnik je proizvodnog preduzeća, a radio je i u lokalnoj samoupravi.

Dragica Ristić je kazala kako Komoru napušta iz ličnih i profesionalnih razloga, te da će ubuduće raditi kao notar.