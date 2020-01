Ćorić: Metalska industrija - rijetki sektor sa pozitivnim obimom proizvodnje

Direktor Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić izjavio je danas Srni da je fizički obim proizvodnje metalske industrije Srpske u prošloj godini, kada je pad industrijske proizvodnje bio značajan u svim granama privrede, bio jedan od rijetkih koji je imao pozitivne vrijednost.



"To daje ohrabrenje da će takvo stanje u metalskom sektoru biti nastavljeno. Taj sektor je nosilac razvoja svakog društva, pa tako i privrede Srpske, ne umanjujući značaj ostalih grana industrije kao što su drvoprerada, tekstil, energetika", rekao je Ćorić.

Prema njegovim riječima, posljednjih nekoliko godina pozitivan trend razvoja ima metalska industrija, koja se u Srpskoj, propašću velikih državnih sistema, počela razvijati od malih ili mikromalih preduzeća, da bi došla do toga da sada postoji veliki broj srednjih, pa čak i velikih preduzeća iz ove oblasti, koja već imaju sopstvene proizvode.

Ćorić je istakao da su mnoga preduzeća iz metalskog sektora, s ciljem praćenja svjetskih trendova i postizanja konkurentnosti, ušla u fazu tehnološkog osavremenjavanja.

"Ono što je u posljednje vrijeme evidentno je nedostatak kvalitetne radne snage zbog odlaska radnika u zemlje EU, kao i zbog toga što je prekinuta spona između obrazovnog sistema i privrede", naglasio je Ćorić.

On je ukazao da opasnost za metalski sektor može biti to što je već došlo do pada određenih narudžbi za auto-industriju, a neka preduzeća iz Republike Srpske indirektno rade za tu industriju, odnosno ne proizvode direktno dijelove vozila, već dijelove koji se dalje koriste u procesima proizvodnje i izrade.

"Već imamo slučajeva da su neke narudžbe iz Njemačke za ovi godinu pale i za 20 odsto, što može imati negativnih efekata za našu metalsku industriju", upozorio je Ćorić.