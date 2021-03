Ćorić: Ljudski životi prioritet, pa zatim privreda

U večerašnjem izdanju emisije ATV-a "1 na 1" gost Marina Marinkovića bio je Pero Ćorić, direktor Privredne komore Republike Srpske.



Ćorić se na početku osvrnuo na trenutnu epidemiološku situaciju, koja je, kako kaže, dosta teška, te da se ista dosta odrazila na privredu.

"Epidemiološka situacija se usložnjava, a to se posebno odrazilo na proizvodna privredna preduzeća iz razloga što je sve veći broj radnika po osnovu bolovanja zbog kovida 19, van proizvodnog procesa i bilo je na neki način očekivati da će Republički štab posegnuti za nekim rigoroznijim mjerama. Za neka proizvodna preduzeća koja su izvozno orijentisana, to će vjerovatno dati efekte i u smislu kompletne zaštite stanovništva, odnosno njihovih radnika, a s druge strane neke privredne grane kao što su turizam, ugostiteljstvo, prevoz putnika, koji su do sada bili vidno ugroženi i smanjeni obimi proizvodne, ove mjere će im dodatno otežati proces rada", izjavio je Pero Ćorić, direktor Privredne komore Republike Srpske.

Ćorić se osvrnuo na prošlu godinu i sam početak pandemije.

"Moramo posebno da apostrofiram činjenicu da je prošla godina, kada je pandemija krenula, prije svega mart i april mjesec bili su izuzetno teški mjeseci. Pandemija je bila na početku, nismo se privikli. Bilo je dosta problema oko transportnih koridora, oko prevoza roba prije svega za naše najveće spoljno trgovinske partnere za Italiju, Sloveniju, Njemačku. Imali smo kamione koji su dva ili tri dana stajali na graničnim prelazama, a kada je to riješeno, privredne aktivnosti su krenule uzlaznom putanjom. To je dalo optimistične prognoze, koje su se na kraju i ostvarile, zato što je treći kvartal, a posebno četvrti kvartal imao pozitivne proizvodne pokazatelje, prije svega u metalo-prerađivačkoj industriji, drvo-prerađivačkoj, tako da imamo preduzeća koji su prošlu godinu završili sa dobrim rezultatima. Takvi trendovi su nastavljeni u prva dva mjeseca ove godine, međutim, ovakvo stanje sa pandemijom koje je ponovo eskaliralo, zbog velikog broja zaraženih, sve veći broj radnika je odsutan sa posla. Moralo se reagovati novim mjerama, kako bi se smanjio pritisak na zdravstveni sektor koji je izuzetno opterećen", naveo je Ćorić.

Prema njegovim riječima, prioritet je zaštita stanovništva, zatim kako sačuvati ljudske kapacitete u proizvodnim privrednim subjektima i kako pomoći privrednim subjektima koji će novim mjerama ostati bez privrednih aktivnosti.