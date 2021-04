Cilj - obezbijediti novac za povećanje plata i za krizne situacije

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je cilj republičke vlasti da i dalje povećava plate i da ima novac za krizne situacije.





"Mnogo je teških izazova stalo u ovih godinu dana - da ne ostavite djecu bez obrazovanja, radnika bez mogućnosti da zaradi svoju platu, poslodavca bez mogućnosti da radniku obezbijedi platu, zdravstvenom radniku da radi u nenormalnim uslovima, ali me raduje činjenica da, svaki put kada uđemo u kriznu situaciju, Republika Srpska pokaže kapacitet da upravlja i izlazi iz krize i da rješava stvari. To je ogroman potencijal i kapital", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je najavila da će u narednom periodu biti povećane plate za zdravstvene radnike, prosvjetu i policiju, ali da se još pregovara na koji način.

"Idemo u tom pravcu i to ponovo pokazuje da i u teško vrijeme možemo da razmišljamo o povećanju plata. Pored ovih kategorija, moramo voditi računa o tome da se povećava standard ljudi koji rade u privatnom sektoru. I tu nalazimo određena rješenja", rekla je predsjednik Srpske.

Ona je navela da Republika Srpska pokazuje svoj kapacitet i tako što je našla način da obezbijedi sredstva i ne bude ucjenjivana od MMF-a, ni od bilo koga drugog i da ima likvidnost budžeta.

"Izašli smo po drugi put na međunarodno tržište kapitala i to je velika stvar. Republika Srpska, po pitanju nivoa zaduženosti, u odnosu na zemlje okruženja, ne nalazi se u kategoriji kritičnih zemalja, a s druge strane obezbjeđujemo novac da možemo funkcionisati, istovremeno poharani nedaćom koja traje više od godinu dana", istakla je Cvijanovićeva za Televiziju Prijedor.

Ona je dodala da su institucije stabilne, funkcioniše Vlada i Narodna skupština, te da je dobro što postoji veza sa ljudima iz Srpske koji obavljaju funkcije na nivou BiH, što ranije nije bio slučaj.

"Na nivou BiH imali smo ljude iz strukture SDS-a i PDP-a i to je bilo veoma loše iskustvo. Bilo je situacija kada smo trebali da obezbijedimo novac za Republiku Srpsku, a predstavnici iz Srpske nađu način da blokiraju taj novac. Bile su nevjerovatno otežavajuće okolnosti...", podsjetila je Cvijanovićeva.

Govoreći o epidemiološkoj situaciji u Srpskoj, Cvijanovićeva kaže da se ona stabilizuje, ali zabrinjava činjenica da je sve veći broj ljudi sa težom kliničkom slikom.

Ona je naglasila da je Republika Srpska ušla u sve moguće aranžmane da bi obezbijedila vakcine i po tome se vidi njena prednost u odnosu na druge.

"Mi smo to organizovano uradili i sve moje pohvale idu za aktivnosti institucija i za Vladu. To je značilo da na vrijeme pravite aranžmane i uplaćujete sredstva bez kalkulisanja. Sada imamo vakcinaciju koja teče u kontinuitetu i to je sada najvažnije. Naravno, voljela bih da imamo i više vakcina, ali važno je da se proces odvija širom Republike Srpske, što će nam vratiti sigurnost i šansu da organizujemo svoje poslove i živote kao što smo to činili ranije", rekla je predsjednik Srpske.