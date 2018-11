Cilj je da naredne godine u Srpskoj prosječna plata bude 1.000 KM

Cilj je da naredne godine prosječna plata u Republici Srpskoj bude 1.000 KM, poručio je predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik, nakon današnjeg sastanka sa poslodavcima.

Zajedno sa kandidatom za mandatara Radovanom Viškovićem, ministrom finansija Zoranom Tegeltijom i ministrom nauke i tehnologije Alenom Šeranićem, Dodik se u krugu preduzeća "Krajina Klas" nenajavljeno sastao sa predstavnicima poslovne zajednice. Nakon obilaska preduzeca i sastanka, zaključeno je da, za poboljšanje ekonomskog ambijenta, teret moraju da podnesu i država i poslodavci.

"Ovdje smo definitivno na istom poslu mi iz javne vlasti i ljudi iz realnog sektora. Promjena strukture privrede u RS će morati da bude priotitet svih stvari koje radimo. Podrška realnom sektoru, rasterećenje i oporezivanje plata, što moramo da učinimo kako bismo poboljšali standard ljudi", rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Jedan od zaključaka sastanka je da da se mora pristupiti tehnološkoj obnovi proizvodnje u Republici Srpskoj, da bi privreda bila konkurentnija. I jedni i drugi očekuju da će nastaviti sa sastancima, na kojima se neće govoriti o opštim temama, nego o konkretnim problemima. Moramo raditi na povećanju plate, ali na realnim osnovama i uz pomoć Vlade, rekao je Trivić.

"Mi smo pričali o načinu kako povećati plate, i mislim da zajedničkim aktivnostima možemo u idućoj godini završiti taj proces i doći do prosječne plate od 1.000 KM. To nije najniža plata, nego prosječna, i mislim da svi ekonomski pokazatelji su vidljivi - rast prihoda po osnovu poreza i doprinosa - pokazuju da idemo u tom pravcu i nadam se da će nova Vlada kroz neke aktivnosti pomoći da to bude što prije", kaže Saša Trivić, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Poslodavci očekuju da će u budućim planovima, dobrog saveznika imati u novom mandataru i novoj Vladi. Kažu, do sada su uvijek imali dobru saradnju sa vlastima. Predstavnici vlasti i poslodavci se slažu da zajednički moraju poslati poruku radnicima - da u Republici Srpskoj vrijedi živjeti i raditi.