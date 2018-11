Cilj investiranje i oživljavanje proizvodnje 

Rudnik željezne rude "Ljubija" se prodaje. Investiciono-razvojna banka prodaje 64,99 odsto državnog kapitala na Banjalučkoj berzi, putem aukcije 17. decembra. Odlukom IRB-a o prodaji, definisana je početna vrijednost kompletnog paketa akcija od 69,02 miliona KM. Pravo učešća imaju svi koji se bave rudarskom djelatnošću, a da su u svakoj od prethodne dvije godine ostvarili prihod od bar 100 miliona KM. Resorni ministar kaže da će ko god kupi akcije, krenuti da investira u pogone koji ne rade već godinama.

"Najvažniji cilj kada je u pitanju RŽR je da dođe do obnavljanja i do razvoja proizvodnje na području rudarskog basena Prijedor, posebno u dijelu oživljavanja proizvodnje u Ljubiji. To nam je strateški interes, i mi nemamo drugog puta da bi do tog cilja došli nego ovaj put koji sada imamo. Da podstaknemo novo investiranje u Ljubiju," rekao je Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.

Prijedorski "Arcelor Mittal", koji eksploatiše rudu u Omarskoj, i ranije je bio zainteresovan kupac. Direktor preduzeća kaže da sve zavisi od centrale u Londonu, ali da će, najvjerovatnije, i sada poslati ponudu.

"Kompanija će vjerovatno donijeti odluku, ali sve su indicije da će kompanija učestvovati u tom procesu. Ukoliko budu takmaci koji su bili i ranije, onda sam uvjeren da jedan od tih nikako ne može da ispuni ono što su očekivanja lokalne zajednice i radnika. "Mital" je ozbiljna kompanija, koja ima viziju, koja će investirati, ulagati, koja će otvoriti Ljubiju," kaže Mladen Jelača, generalni direktor "Arselor Mital Prijedor".

"Mitalov" konkurent iz prethodnih pokušaja kupovine "Ljubije", "Israeli Investment Group" opet želi da kupi akcije ljubijskih rudišta. Ispunjavamo sve uslove i nadamo se da ćemo konačno postati većinski vlasnici, kaže Evgenij Zotov. Ruski biznismen dodaje da će, ukoliko uspiju kupiti akcije, zaposliti 300 novih radnika i uložiti najmanje 30 miliona evra u proizvodnju.

"Imamo sve što je potrebno sa partnerima, koji imaju rudarsku djelatnost, po finansijskom izvještaju 50 miliona evra godišnjih prihoda. Smatram da mi imamo dobru priliku da pobijedimo već četvrti put u tenderima za "Ljubiju" i nadam se da će ovo biti konačni put," rekao je Evgenij Zotov, direktor "Israeli Investment Group".

I radnici RŽR-a godinama čekaju kupca.

Aukcija za prodaju dionica "Ljubije" biće održana, baš na Dan rudara.

"Nama je uvijek ta tema bila aktuelna, uvijek smo bili zainteresovani za nju, i uvijek smo insistirali samo da ljudi koji žele da kupe to moraju biti adekvatni, sa određenim referencama, koji će sigurno pokrenuti Ljubiju," kaže Saša Kukolj, predsjednik Sindikalne organizacije "Arselor Mital Prijedor".

Posljednji pokušaj prodaje kapitala propao je u maju prošle godine, nakon što Narodna skupština nije usvojila odluku o privatizaciji. Vlada Republike srpske, kaže ministar Petar Đokić, donijela je i zaključak da 10 odsto iznosa, za koji će biti prodate akcije RŽR-a, bude usmjereno Prijedoru za podsticaj razvoja privrednih aktivnosti.