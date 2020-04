Cijena američke nafte pala na samo jedan dolar po barelu

Naime, kako stvari stoje u vrijeme pisanja ovog teksta, cijena barela (West Texas Intermediate) iznosi jedan dolar što predstavlja pad veći od 90 posto u odnosu na cijenu zabilježenu u petak prošle sedmice.

CNN piše da je riječ o "najgorem danu za naftu" uz podsjećanje da je posljednji ovakav pad zabilježen za vrijeme predsjednika Ronalda Reagana.

#BREAKING US benchmark WTI #Oil collapses to $0.01/barrel in New York pic.twitter.com/oPN2MA3fTm

— AFP news agency (@AFP) April 20, 2020