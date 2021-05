cargo-partner, Airbus i Air Serbia na zajedničkom panelu u sklopu najznačajnijeg regionalnog skupa o avijaciji

Onlajn konferenciju SEAS pratite besplatno 18. i 19. maja na www.seas.rs

Istočnoevropski samit avijacije SEAS (The Southeast Europe Aviation Summit), koji se organizuje od 2018. godine kao jedan je od najznačajnijih skupova o avijaciji u regionu, ove godine će biti održan 18. i 19. maja u onlajn formatu. SEAS 2021 okupiće 42 govornika iz oblasti avio-industrije iz cijelog sveta, a tradicionalno će se baviti komercijalnim i vojnim aspektima industrije. Tokom dva dana, sa ukupno 15 sati programa, moći će da se prati 37 diskusija i prezentacija, sa nekoliko ekskluzivnih predstavljanja. SEAS 2021 se emituje iz studija, a oba dana konferencije se mogu pratiti potpuno besplatno.

Događaj će se baviti mnogim značajnim i zanimljivim temama, novinama i pitanjima, uključujući i panel diskusiju u kojoj će učestvovati predstavnici kompanija cargo-partner, Airbus i Air Serbia, a u toku koje će biti predstavljen niz zanimljivosti, poput načina konverzije putničkih aviona u teretne pod uticajem okolnosti izazvanih koronavirusom i povećanom potrebom za alternativnim rješenjima prevoza robe u novim uslovima.

Panel „Avio-prevoz čini da se stvari dese“ baviće se, između ostalog, novom normalnošću kargo prevoznika u najinteresantnijoj i najzahtjevnijoj godini njihovih profesionalnih života. Biće predstavljeni stanje u avio-industriji, iskustva u suočavanju sa novim izazovima i radu u novim okolnostima, pažnja će biti posvećena i posljedicama pandemije po avio-saobraćaj, manjku teretnih aviona i konverziji putničkih u teretne, pitanjima snabdjevanja gorivom, disproporcijama ponude i tražnje, cijenama i ekonomskim uslovima, rezultatima u 2020. godini i planovima, e-tržištem, Bregzitom, ali i izazovima koje donosi transport osjetljivog tereta, kao što su vakcine, testovi, reagensi. Tražiće se i odgovor na pitanje da li je aerodrom u Budimpešti novo čvorište u avio-transportu i o strategijama, kratkoročnim i dugoročnim planovima.

Avio-prevoznici sada fokus stavljaju na prevoz tereta, suočeni s nemogućnošću ljudi da putuju kao što su to činili prije pandemije, ali i zbog ogromnog porasta tražnje za prevozom robe, jer je e-tržište doživjelo enormni skok. Samo u 2020. cargo partner je zabilježio promet od milijardu evra, uz rast količine tereta od 5 % u periodu 2019-2020, dok je učešće avio-prevoza sa 45 % u 2019. dostiglo 55 % u 2020, a u junu 2020. zabilježen je rekord od 22 milijarde posjeta onlajn prodavnicama. Aerodromi usmjereni na prevoz tereta doživjeće, kako se ocjenjuje, dalji rast, ali se očekuje rast, doduše mnogo sporiji, i u putničkom saobraćaju, uporedo s rastom broja vakcinisanih. Očekuje se da će poslovna putovanja i dalje stagnirati, ali da će rasti potreba za teretnim avionima, posebno onima koji prevoze osjetljivu robu za farmaceutsku industriju, a koji omogućavaju čuvanje na temperaturama i do -70 stepeni Celzijusa koristeći termove gelove ili suvi led. Kako je tema konverzije putničkih aviona u teretne (P2F – Passengers to freight) postala aktuelna sa početkom pandemije i ukidanjem putničkih letova, očekuje se da će privući dosta pažnje, kao i informacija da je Airbus početkom prošle godine plasirao poseban teretni avion Beluga XL, te da postoje ideje da se avioni pretvore u barove i restorane. Govoriće se i o nužnosti da se reaguje brzo i efikasno, da tereti, čije su količine narasle, budu dostavljeni što brže i što bliže krajnjim korisnicima, promjenama usmjerenim na rad od kuće, novim centrima za reagovanja u hitnim situacijama, nalaženju fleksibilnih aletrnativa pomorskom i željezničkom transportu usljed neravnoteže u transportnoj opremi. Sem toga, govoriće se i o promjenama koje je donio Bregzit jer je UK sada posebna carinska zona, van Evropske unije.