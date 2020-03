Budžet Republike Srpske stabilan, sve obaveze se izvršavaju na vrijeme

Budžet Republike Srpske je stabilan, a sve obaveze prema budžetskim korisnicima, uključujući redovnu isplatu plata i penzija se izvršavaju na vrijeme, ističu iz Ministarstva finansija RS.

"Zahvaljujući mjerama koje su preduzete pravovremeno, prethodno planiranom budžetskom suficitu i budžetskim rezervama, te formiranjem posebnog računa Fonda solidarnosti, ali i pregovorima sa Svjetskom bankom, Međunarodnim monetarnim fondom, i drugim međunarodnim finansijskim institucijama, uključujući i značajnu pomoć vlasti Republike Srbije i Republike Кine, Budžet Republike Srpske će i dalje zadržati stabilnost", rečeno je iz ministarstva.

U vrhu prioriteta je zaštita zdravlja stanovništva, kao i podrška privredi, zbog čega je u martu obezbjeđena hitna isplata povrata poreza i doprinosa za povećanje plata u Republici Srpskoj. Svi podsticaji iz 2019. godine za poljoprivredne proizvođače su izmireni, a redovno se izmiruju i podsticaji iz 2020. godine. Planirane su i nove mjere podrške poljoprivrednim proizvođačima s ciljem omasovljenja proizvodnje, uključujući i dodatni regres za nabavku domaćeg sjemena u visino od 50% njegove cijene. Od pojave korona virusa, te proglašavanja vanredne situacije u Republici Srpskoj, Ministarstvo finansija Republike Srpske aktivno radi na sveobuhvatnim mjerama u okviru svoje nadležnosti koje bi privredi i građanima trebalo da omoguće da sa što manjim posljedicama prevaziđu postojeće poteškoće koje bi mogao da prouzrokuje pad prihoda u narednom periodu. Mjere u oblasti poreza obuhvataju odgodu plaćanja poreza na dobit i svih obaveza po završnom računu za 2019. godinu do 30.06.2020., a one će biti isplaćene u ratama do kraja 2020. godine, prolongiran je rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava do 30.04.2020. godine, kako bi se poreskim obveznicima olakšalo izvršenje obaveza imajući u vidu vanrednu situaciju. Na internet stranici Poreske uprave sva pravna lica i preduzetnici mogu preuzeti formu pisane izjave za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, koju je potrebno poslati na elektronsku adresu [email protected]", saopšeno je iz ovog ministarstva.

Jedna od pedloženih mjera je i smanjenje za 60% paušalnog plaćanja poreza na ukupan prihod malih preduzetnika sa jednim ili dvoje zaposlenih.

Značajnu ulogu u narednom periodu imaće bankarski sektor, koji je dobro kapitalizovan i odlučan da pruži olakšice građanima i privredi, ali i Investiciono razvojna banka koja je već preduzela određene korake, uvodeći moratorijum na otplatu kredita.

Ministarstvo finansija i Vlada Republike Srpske su opredijeljeni da obezbijedi stabilno i pouzdano funkcionisanje Budžeta Republike Srpske u narednom periodu, te da pomognu privredi i stanovništvu zbog čega se radi na uvođenju novih mjera za sanaciju stanja izazvanog štetnim posljedicama korona virusa po privredu Republike Srpske.

"U ovim teškim vremenima posebnu zahvalnost iskazujemo vlastima Republike Srbije koji su i prethodnih godina, ali i u ovim teškim vremenima i uslovima globalne prijetnje po ekonomiju i stanovništvo, iskazale nesebičnu podršku prema Republici Srpskoj", ističu iz ministarstva.