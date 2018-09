Budi sama svoja šefica! Budi sam svoj šef! 

Fondacija "Mozaik" je ponosna na još jednu saradnju koja će doprinijeti razvoju preduzetnišva mladih ljudi u BiH. Saradnja sa Švedskom razvojnom agencijom u BiH (SIDA) omogućit će mladima da dobiju od 500 do 2.000 KM ekspresnih i bespovratnih sredstava za pokretanje svojih mikrobiznisa, a ukupni fond iznosi 30.000 KM.

Preduslovi da bi mladi ljudi postali vlastiti šef ili šefica u ovom slučaju nisu nimalo komplikovani. Mladim ljudima se smatraju svi između 18 i 35 godina, a potrebno je da registruju novi biznis unutar tri mjeseca od dobijanja novca, kao i da je sjedište tog biznisa na teritoriji BiH.

Biznisi će biti registrovani kao komercijalno poljoprivredno gazdinstvo, samostalno preduzetništvo (Republika Srpska) ili obrt (Federacija BiH), a bitno je da upošljavaju minimalno jednu osobu. S obzirom da se radi o biznisima koje podržava Fondacija Mozaik, podrazumijeva se da oni moraju biti korisni i za širu društvenu zajednicu i imati određeni impakt (više informacija o ovom kriteriju u samoj prijavi). Link za prijavu: https://www.lonac.pro/micro-business-details/0.

Nakon prijave, mentorski tim Mozaika će pomoći mladima u daljem razvijanju prijave - pogotovo u razvijanju mini finansijskog plana jer je jako bitno da ideja bude finansijski održiva.

Rok za prijavu je 10.10.2018. godine (do 14 h), isključivo kroz LONAC.pro! Odluku o biznisima koji će dobiti grant ne donose Mozaik, SIDA niti komisije eksperata nego svi zainteresovani građani i građanke. Oni će svojim glasom tj. lajkom pomoći da se izaberu najbolji kandidati i kandidatkinje, a oni sa najvećim brojem glasova će i dobiti bespovratna sredstva.

Glasati se može od 7. do 13.11.2018. godine (do 14 h), a svaki mikrobiznis mora skupiti minimalno 50 glasova.

Ovakav poziv u LONCU neće biti rijetkost i moći će se vidjeti nekoliko puta godišnje. Od mladih se naravno očekuje da iskoriste ove i slične odlične prilike za pokretanje biznisa, koje im mogu ovoriti vrata i za druge programe SIDE, a samim time i za veća sredstva (npr. Challenge to Change tj. C2C projekat).

Iz SIDA-e ističu da do partnerstva s Mozaikom nije došlo slučajno nego se radi o dubljoj saradnji koja Mozaik podržava kroz tri oblasti: daljnu izgradnju ekosistema za društveno (impakt) preduzetništvo kroz LONAC.pro; razvoj partnerstava s privatnim sektorom u kontekstu podrške koju ovaj sektor može pružiti start-up firmama mladih u BiH te finansiranje mikrobiznisa kroz ongoing grant program. Napominju i da kako kroz mikrograntove i rad s Mozaikom žele ohrabriti mlade tokom njihovih najtežih prvih koraka u pokretanju biznisa te da se nadaju da će ovakav inovativni pristup dodjele sredstava u kojem zajednica ima veliku ulogu kroz glasanje uskoro postati primjer rada i u regiji.