Boka Kotorska dobija rizort vrijedan milijardu evra

U Bokokotorskom zalivu ove se sezone otvara nova marina za superjahte koja je napravljena u okviru luksuznog rizorta "Portonovi" koji će se prostirati na 26 hektara, a vrijednost investicije tog projekta iznosiće milijardu evra.



U pitanju je rizort mješovitog tipa koji će u svom sastavu osim marine za 238 luksuznih jahti veličine od sedam do 120 metara, imati i 10 luksuznih vila, posebno naselje s kućama, plažu, restorane, radnje, javne parkove, kao i hotel "One and only" s pet plus zvezdica, a koji će biti otvoren sljedeće godine.

Portparolka "Portonovi" Adrijana Husić povela je novinare na gradilište, kako kaže, budućeg najluksuznijeg i najvećeg rizorta u Crnoj Gori, ali i u regionu, i navela da je rizort smješten na mjestu nekadašnje Vojne kasarne Kumbor.

Kaže da je tokom njegove izgradnje, koja je počela 2014. godine, pronađena omanja crkva koja je zaštićena tokom radova i čija se obnova očekuje ove godine, te će, ističe, kao takva predstavljati spomenik kulture te regije.

Takođe, tokom radova pronađeni su i rimski novčići i pojedine skulpture koje će biti izložene u javnim parkovima rizorta.

Međutim, prema projektu. centar svih zbivanja biće smješten u Marini "Portonovi", koji je preuzela turska kompanija D-marin, i gdje ima prostora za 238 jahti, kao i za pristajanje kruzera.

Husićeva navodi da je marina otvorena za sve posjetioce, a ne samo za one s luksuznim jahtama, te da će svi moći da uživaju u domaćoj kuhinji brojnih restorana koji će okruživati marinu.

Takođe, marina će služiti i kao granični prelaz i pumpa za gorivo.

U nastavku marine, radnici uveliko završavaju radove na rezidencijama A, B i C kategorije koje se nalaze pored obale, zatim glavna ulica od marine vodi do naselja gdje se takođe radovi privode kraju, dok je na kraju ulice u izgradnji hotel "One and only".

Husićeva kaže da je riječ o hotelskom brendu sa pet plus zvezdica i čiji vlasnici biraju najbolje lokacije u svijetu, te su njihovi hoteli smješteni na Maldivima, Bahamima, u Meksiku, Dubaiju, Ruandi, a od sljedeće godine prvi takav hotel u Evropi biće otvoren u Crnoj Gori.

"Njihovi hoteli predstavljaju vrhunac luksuza, imaju vjernu klijentelu, jer podaci pokazuju da se 70 odsto gostiju vraća u njihove hotele gdje god da se nalaze u svijetu", rekla je Husićeva.

"Portonovi rizort" predstavlja mali grad za sebe, objašnjava ona, s mješovitom arhitekturom, od najmodernije, s najvećim nivoom luksuza, do kuća koje su prava slika mediteranskog naselja.

""Portonovi" priča priču Crne Gore. Sve što tražite u Crnoj Gori, biće u ovom rizortu i to vas može i motivisati da dalje istražujete ljepote crnogorskog primorja", rekla je Husićeva.

Projekat gradi Azmont investments kompanija iz Azerbejdžana.