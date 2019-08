Vrijednost bitcoina će dostići 250.000 dolara do početka 2023. godine, prognozira investitor Tim Draper.

Draper tvrdi da će cijena bitcoina dostići razinu od 250.000 dolara, ali njegov status "sigurnog utočišta" za investitore bi mogao pričekati malo duže nego što je planirano.

U intervjuu za Yahoo Finance, Draper je ponovio svoje predviđanje da će bitcoin dostići 250.000 dolara do 2023. godine. Međutim, zbog aktuelnih trendova, moglo bi doći do malog kašnjenja kako bi se stiglo do nivoa koji se sada čini nestvarno visokim.

"Mislio sam da će u ovom trenutku biti mnogo više konkurenata koji su zaista relevantni, ali ljudi su se konsolidovali prema bitcoinu jer je decentralizovan", dodao je Draper, prenosi SEEbiz.