Amerika izgubila ekonomski rat sa Rusima 

Rusija dobija rat protiv Amerike za energetsko tržište Evrope - "Sjeverni tok 2" do Njemačke i "Turski tok", koji ide balkanskom rutom, obezbjeđuju Rusima dominaciju na tržištu energenata - procjenjuju ekonomski portali.

Izgradnja "Sjevernog toka 2" pokazuje sve veću samostalnost njemačke diplomatije, jer Nijemci nisu popustili pred velikim američkim pritiskom da zaustave taj gasovod.

Šef njemačke diplomatije Hajko Mas poručuje da "Sjeverni tok 2" više niko ne može da uništi.

SAD prijete sankcijama koje mogu da dovedu do povlačenja zapadnih kompanija sa njemačkog tržišta, ali to neće dovesti do ukidanja rusko-njemačkog projekta.

Vašington iritiraju sve jače privredene veze Berlina i Moskve, računajući i gasne relacije.

Pritiskajući evropske zemlje da odustanu od ruskog gasa, SAD nastoje da bukvalno narede svojim partnerima da se ponašaju u skladu sa američkim željama, a pogotovo da natjeraju Ruse da nastave tranzit gasa preko Ukrajine.

Evropljani su često radili protiv svojih interesa i popuštali, ali sada je situacija drugačija.

Kao posljednji američki adut za vraćanje "neposlušnih" Nijemaca na američki put iskorišten je istup ambasadora SAD u Njemačkoj Ričarda Grenela koji je javno zaprijetio sankcijama njemačkim kompanijama koje učestvuju u izgradnji gasovoda "Sjeverni tok 2".

Jedino što Vašington može da učini, a da koliko toliko ublaži poraz na evropskom gasnom tržištu, jeste da se izbori da njihov gas "ukapljeni" (odnosno iz škriljaca) dobije određeni pristup Evropljanima, mada on ne može biti konkurentan ruskom.

Ekonomski portali procjenjuju da Americi ostaje ili da se pomiri sa porazom ili da cijelu priču sa važnog tržišta gasa premjesti na pitanja bezbjednosti Evrope, provocirajući dalje zaoštravanje odnosa sa Rusijom i nastojeći da takvim igrama zaustavi rusko-evropske gasne projekte.

Vašington bi mogao da isprovocira novu ukrajinsku krizu kako bi natjerao Rusiju da se umiješa i tako izazove novi talas sanakcija, koji bi uključio i energetski sektor.

Pitanje je samo da li će Nijemci pristati da se, po ko zna koji put, povinuju američkoj politici.

Istovremeno, ako se Nijemci, koliko toliko, odbrane od američkih pritisaka, to može da izazove novi talas evropske neposlušnosti - procjenjuju portali.

Moskva je već upozorila Zapad i SAD da izazivanje konflikta sa Rusijom neće ostati samo lokalna stvar i da bi takav sukob osjetili svi, računajući i Ameriku.