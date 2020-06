Akcija plaćanja Addiko digitalnim uslugama bez naknade produžena do 31.07.2020!

Addiko banka je prva reagovala na zarazu korona virusom te klijentima omogućila da sva plaćanja realizuju iz udobnosti svog doma, bez odlaska u banku i bez naknade. Iako su epidemiološke mjere sve blaže, te se situacija polako normalizuje, akcija korištenja usluga Addiko Mobile i Addiko EBank za fizička lica je opet produžena, i to do 31.7.2020. godine.

„Želimo biti stabilizirajući faktor u ovoj specifičnoj situaciji. Smatramo da je od iznimne važnosti da klijenti imaju opciju da plaćaju bez dolaska u poslovnicu, kad god to njima odgovara, na način na koji im to odgovara, a do 31.07. i bez naknade putem Addiko digitalnih kanala", istakla je Belma Sekavić Bandić, član Uprave Addiko Bank dd Sarajevo.

„Veliku pažnju posvećujemo digitalizaciji našeg poslovanja i naših usluga, tako da smo i ovu rizičnu situaciju dočekali spremno, a klijentima omogućili i pogodnost korištenja Internet i mobilnog bankarstva bez naknade u cilju zaštite zdravlja naših klijenata i zaposlenika", istakao je Boštjan Pečenko, član Uprave Addiko Bank ad Banja Luka.

Osim ove akcije, Addiko banka je preduzela i niz epidemiološkoh mjera radi maksimalne zaštite zaposlenika i klijenata, a kako je ranije saopšteno, Banka neće povećavati cijene svojih usluga, već će nastojati svoju ponudu uskladiti sa mogućnostima klijenata nudeći pogodnosti poput ovih za korištenje Addiko digitalnih usluga.