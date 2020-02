Aeorodrom Banjaluka od marta otvara liniju za Beč

Aeorodrom Banjaluka od marta mjeseca otvara liniju za Beč, a u toku su pregovori o još nekoliko atraktivnih destinacija.

Sa 150.000 putnika za prošlu godinu ostvaren je rekordan broj prevezenih građana. Novi cilj uprave je 200.000 putnika godišnje i tri nove destinacije u Evropi za ovu godinu, otkriva, za "Novosti", Milan Račić, direktor Aerodroma Banjaluka. Prema njegovim riječima Aerodrom Banjaluka, u prosjeku, ima dva leta dnevno.

"Naš cilj je da dupliramo broj dnevnih letova i da uvedemo još veći broj čarter letova iz Banjaluke", ističe Račić.

On kaže da se već višestruko isplaćuje ugovor sa kompanijom "Rajaner" što se može vidjeti i po podacima iz ove kompanije kada se govori o zaradi.

"Prema procjenama iz "Rajanera", njihovi putnici troše u prosejku oko 400 maraka. Kada se ovaj broj pomnoži sa 123.000, koliko je bilo putnika sa našeg aerodroma u "Rajaner" avionima, dolazimo do cifre od gotovo 50 miliona koji su upumpani u privredu Republike Srpske. Ugovorom sa tom kompanijom dobili smo uvećanje broja putnika za preko 500 odsto u odnosu na godinu ranije", ističe Račić.

Direktor banjalučkog aerodroma kaže da je jedan od glavnih ciljeva ove godine otvaranje novih linija na čemu se ubrzano radi.

"Naši građani već od ovog mjeseca mogu da lete pored već poznatih linija i za Frankfurt. Od marta će moći i za Beč, a optimista sam i za još nekoliko zanimljivih destinacija u zapadnoj i istočnoj Evropi. Za Beč uvodimo dva leta sedmično, uz mogućnost povećanja broja letova. Kompanija "Lauda" će prevoziti putnike za Beč", navodi Račić.

On ističe da je Aerodrom Banjaluka ogledalo Republike Srpske, u koje se definitivno mora ulagati više sredstava kako bi se modernizovao, a takođe i da se nabavi dodatna oprema koja će omogućiti još veći rast saobraćaja i efikasniji rad.

"Imamo podršku Vlade Republike Srpske, ali mora biti još veća. Do sada smo veliku podršku imali od Milorada Dodika, srpskog člana Pperdsjednštva BiH, i koji je uvijek imao sluha za razvoj Aerodroma Banjaluka", ističe Račić.

Kada se govori o nivou BiH i saradnji sa Savjetom ministara, tvrdi da prošli saziv nije imao sluha za banjalučki aerodrom i nije ostvarena saradnja koja bi unaprijedila rad aerodroma.

"Očekujem da novi saziv Savjeta ministar bude operativniji i da omogući Aerodromu Banjaluka da se razvija, a to se najviše može kroz ulaganja", ističe Račić.

On kaže i da Aerodrom Banjaluka neće biti zatvoren kako se pojavila informacija u javnosti, a povod je bila redovna kontrola Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH.

"Pista na aerodromu je odlična i nema problema za izvođenje operacija. Zemljište oko piste u dužini od 75 metara je stabilizovano i tu nije ništa sporno - zaključio je Račić.

OD DANAS LETOVI ZA FRANKFURT

Kompanija "Rajaner" od 3. februara uvodi još jednu liniju sa banjalučkog aerodroma i to do Frankfurta, koja će saobraćati ponedjeljkom i petkom. Karte za tu destinaciju mogu se kupiti na sajtu te niskobudžetne kompanije, a let do aerodroma Frankfurt Han traje sat i 15 minuta. Destinacije na koje se može leteti sa Aerodroma Banjaluka su Beograd, Brisel, Minhen, Stokholm, Frankfurt, Memingen, od marta se očekuje Beč. Tokom ljetnjeg perioda organizuju se i čarter letovi za Grčku i Tursku.