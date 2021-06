Addiko Red Week ponuda: Kredit uz poklon do 1.000 KM i Mastercard kreditna kartica bez godišnje članarine

Spremite se za ljeto, uz posebnu Addiko Red Week ponudu: kredit uz poklon do 1.000 KM i Mastercard kreditnu karticu bez godišnje članarine

Addiko banka Banja Luka pripremila je Addiko Red sedmicu sa posebnim benefitima, samo u periodu od 14. do 18. juna.

"Bilo da ste ljeto odlučili provesti na moru, planini, u renoviranom stanu ili vozeći se u novom automobilu, samo u periodu od 14. do 18. juna iskoristite posebnu ponudu Addiko Blic gotovinskih kredita, jer uz kredit dobijate poklon u vrijednosti do 1.000 KM i Mastercard kreditnu karticu, bez godišnje članarine. U Addiko banci Banja Luka gotovinske kredite odobravamo za svega 30 minuta, samo uz ličnu kartu i jedan dolazak u Banku, a klijenti su u mogućnosti realizovati kredit do 50.000 KM, na period otplate do 10 godina i uz fiksnu kamatnu stopu.

Addiko Mastercard kreditna 3u1 kartica klijentima omogućava plaćanje po želji: odgođeno plaćanje do 45 dana, bez kamate; uplatu samo 5% duga mjesečno ili plaćanje na rate, sve u skladu sa njihovim potrebama i željama.", istakla je Milka Čađo, direktorica Odjela upravljanja proizvodima za stanovništvo u Addiko banci Banja Luka.

Svi zainteresovani za posebnu Addiko Red Week ponudu za istu mogu aplicirati direktno u najbližoj poslovnici Addiko banke Banja Luka, putem fejsbuk stranice Addiko Bank Banja Luka ili pozivom Addiko kontakt centra na 051 951 000.