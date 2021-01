2021. je godina procvata zbog tri ključna faktora

Godina 2021. je godina oporavka za globalnu ekonomiju zbog tri ključna faktora, navodi Erste banka u svojoj analizi.

Zahvaljujući upotrebi prvih efikasnih cjepiva protiv COVID-19, trenutno potrebne mjere ograničenja trebale bi se postepeno ublažiti 2021. godine. Uz to, globalna ekonomija će 2021. godine će dobiti vjetrove od kontinuirane ekspanzivne monetarne politike najvažnijih svjetskih centralnih banaka. Uz to, glavna ekonomska područja dobiće podršku iz izdašnih fiskalnih stimulativnih paketa, izvještava Indikator.ba.

Da bi mogle dobiti sredstva iz plana obnove EU, sve zemlje moraju razviti planove reformi s Komisijom do aprila 2021. godine. Za Italiju i Španiju to je delikatan poduhvat jer su odgođene reforme na tržištu rada, penzijskom sistemu i pravosuđu. Stoga će biti izazov za krhke koalicije obje zemlje da se odluče za reformske projekte bez izazivanja krize.

– Ako ovo uspije, onda vidimo dobre šanse da će razvojni plan EU poboljšati srednjoročne izglede za rast u južnoj Evropi i time ojačati strukturu zone eura, navode u Ersteu.

Zelena transformacija ekonomije takođe uzima zamah. Njemačka i Francuska moraju značajno povećati napore na postizanju svojih ciljeva emisije štetnih gasova do 2030. godine. To rezultira značajnom potrebom za finansiranjem, što razvojni plan EU uzima u obzir. Kina prati Evropu i napravila je pionirski zaokret 2020. godine i želi da bude klimatski neutralna ekonomija do 2060. godine.

U Ersteu smatraju da će američka ekonomija imati koristi od visoke državne potrošnje nakon što je u američkom Kongresu krajem prošle godine dogovoren poticajni paket od 900 milijardi USD, te procjenjuju da će ekonomija SAD porasti 4,2% 2021. godine, nakon što se prošle godine smanjila za 3,5%.