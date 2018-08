Žuti meteoalarm zbog najavljenih visokih temperatura

Na većem dijelu BiH danas je na snazi žuti meteoalarm zbog prognoziranih visokih temperatura vazduha.

Upozorenje je izdato za područje Banjaluke, Bihaća,Mostara, Prijedora, Sarajeva,Trebinja, Tuzle i Višegrada.

Zelenom bojom označeni su jedino područje Foče i Livna i tu nema upozorenja zbog najavljenih visokih temperatura.

Upozorenje ostaje na snazi i sutra, kada je kompletno područje BiH pod žutim meteoalarmom zbog najavljenih visokih temperatura. Jedino na području Trebinja žuti alarm biće na snazi zbog najavljene grmljavine.

Prema prognozama meteorologa u RS ujutru će biti sunčano i toplo, oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla.



Tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz slab razvoj oblaka uglavnom u planinama. Minimalna temperatura vazduha od 14°C do 20°C, na jugu do 24°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30°C do 34°C, na jugu do 36°C.

U Banjaluci će biti pretežno sunčano i vrlo toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. Mimalna temperatura oko 19°C , a najviša dnevna do 34°C.

I u srijedu se nastavlja pretežno sunčano i vruće vrijeme. Popodne na jugoistoku i jugozapadu razvoj oblaka koji će samo ponegdje, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima, donijeti prolazne pljuskove sa grmljavinom.

Minimalna temperatura vazduha od 14°C do 21°C, na jugu do 24°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 31°C do 36°C, u višim predelima od 27°C.ž

U četvrtak (09.08.) nastavlja se pretežno sunčano i vruće vrijeme. Popodne na jugozapadu, a uveče i u noći i ponegdje na zapadu, razvoj oblaka uz rjeđu pojavu lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 15°C do 21°C, na jugu do 25°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 32°C do 37°C, u višim predjelima od 28°C.

I u petak (10.08.)biće veoma toplo i sparno vrijeme, ali i promjenjljivije s nestabilnostima. Ujutro više oblaka na zapadu i sjeverozapadu uz mogućnost za po koji pljusak. Na jugu ostaje suvo i veoma toplo. Minimalna temperatura vazduha od 15°C do 21°C, na jugu do 25°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30°C do 35°C, u višim predelima od 25°C.