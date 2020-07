Žuti meteoalarm za veći dio BiH

Danas se očekuje jače naoblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu, pljuskove i zahlađenje u sjevernim dijelovima BiH.

U većem dijelu Hercegovine naoblačenje se prognozira sredinom dana i lokalno kiša može padati u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 11 i 16°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 16 i 23°C, na jugu zemlje do 29°C.

Upaljen je i žuti meteoalarm za sve regije u BiH zbog grmljavinskih procesa, osim u Prijedoru i Banjaluci.