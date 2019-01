ŽRS privremeno neće zapošljavati radnike

“Željeznice Republike Srpske” privremeno neće zapošljavati radnike, i to po preporuci Svjetske banke. To javno preduzeće, krajem novembra, raspisalo je konkurs za prijem 11 radnika na neodređeno vrijeme. Tražili su tri magacionera, po dvojicu vozovođa, skretničara, otpravnika i manevrista.

Za nova zapošljavanja dobili su saglasnost od Ministarstva saobraćaja i veza Srpske, koja je kasnije povučena.

"Oni su mišljenja da sad u ovoj fazi ne bi bilo dobro da se vrši prijem novih radnika i da bi prekvalifikacijom i preraspodjelom radnika iz postojećeg kadra bilo bolje da se izvrši popuna tih radnih mjesta", kaže Zoran Ilinčić, v.d. direktora ŽRS.

U "Željeznicama" kažu da su pokušali da prekvalifikuju, ali i da preraspodjele radnike iz drugih stanica, ali im to nije pošlo za rukom. Uvjeravaju da ostaju dosljedni smanjenju broja radnika i da su, za sada, ispoštovali dinamiku koju su dogovorili sa Svjetskom bankom, a to je da se u prvoj godini Željeznice riješe viška od 500 zaposlenih, a isto toliko do 2021., u posljednjoj godini restrukturisanja.

Već sada, poručuje Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza, u Željeznicama radi 600 ljudi manje nego na početku ove godine, ukupno oko 2.600. Poslije praznika, slijedi novi sastanak sa Svjetskom bankom, na kome bi trebalo da se nađe rješenje za radna mjesta koja ne mogu da se popune preraspodjelom već zaposlenih radnika.

"Mi smo u planu restrukturisanja uglavnom vršili preraspodjelu radnika i to je predviđeno procesom restrukturisanja. Međutim, postoje neka zanimanja gdje ne možemo izvršiti preraspodjelu i prekvalifikaciju i onda je u planu i predviđeno da primimo određeni broj radnika, ali i da nastavimo smanjenje broja radnika tamo gdje ih je viška", rekao je Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS.

Ministar saobraćaja naglašava da su "Željeznice", prvi put nakon mnogo godina, uspjele da ispune plan proizvodnje, što znači da uspješno mogu da funkcionišu i sa manje radnika. Završetkom procesa restrukturisanja, predviđeno je da u “Željeznicama” radi 2100 ljudi.