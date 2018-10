ŽRS: Do kolektivnog ugovora tokom ovog mjeseca

Nema protesta željezničara u četvrtak. Konfederacija sindikata je nakon sastanka svih sindikata Željeznica i uprave tog preduzeća odgodila izlazak na ulicu.

Nakon što su ih sindikalci obavijestili da su zadovoljni pregovorima sa poslodavcem, u telefonskoj sjednici Predsjedništvo Konfederacije sindikata je odlučilo da da šansu dijalogu. On se nastavlja već u ponedjeljak.

"Do 8. 10 ponedeljak idući poslodavac je dužan da nama spusti prijedlog kolekitvnog ugovora sa do sada usaglašenim dijelom i onim što nije, da ga mi razmotrimo u roku od pet dana i zajedno sjednemo i da dođemo do konačnog cilja, a to je potpisivanje kolektivnog ugovora", istakao je Jelenko Dobraš, predsjednik Sindikata Željezničara RS.

To bi moglo da se dogodi do kraja mjeseca, dodaje uprava. Postupak utvrđivanja reprezentativnog sindikata ponoviće krajem godine. I nedoumice o platama će razriješiti. Radnicima su objasnili i da će do kraja sedmice biti otovren račun na kojeme očekuju sredstva Svjetske banke.

"Da će ta procedura biti završena i da će biti upućen zahtjev za povlačenje prve tranše, odnosno avansa iz odobrenog kredita u visini od 20, znali ukupno kredit je odboren u visini od 51,3 miliona evra, a prva tranša je 20 milona evra", istakao je Dragan Savanović, generalni direktor ŽRS.

Uprava poručuje da nisu ni bili adresa za proteste, sindiklaci, da to i nije bila njihova, nego ideja Konfederacije sindikata. Da smo ranije razgovrali, dodaju, bili bi bolji odnosi i između sindikata i sa upravom. Zato će ubrzano, već nakon izbora ka prvom cilju, a to je potpisivanje kolektivnog ugovora.