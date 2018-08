Zločin je vječan, ne može da se opravda ni zaboravi

Zlokobna oluja otkinula mi je pola srca, drugu polovinu sačuvala mi je Srbija – tim riječima je svjedok progona, Jelena Knežević, završila svoj govor pred nekoliko hiljada ljudi u Bačkoj Palanci.

U mučnoj tišini, djevojka je svjedočila o strahotama koje je prošla dok je u zbjegu, sa sestrom, bratom i majkom, dok je otac bio na prvoj liniji, pokušavala da se domogne Srbije.

"Sve je neizvjesno, samo je jedna stvar bolno izvijesna – nema nam povratka na ognjišta. Pamtim iščekivanje dugo kao vječnost da konačno krenemo put Srbije. U tom iščekivanju strahovi se nižu: hoće li koridor biti prohodan, hoće li nas na putu zasuti bombama, hoćemo li stići do Srbije?", govorila je Jelena Knežević, svjedok progona.

Kneževići su utočište pronašli u Bačkoj Palanci. Nažalost, bez oca koji je poginuo u ratu. Hvala mještanima koji su nas prihvatili, rekla je Jelena. Četvrti avgust je, kaže Patrijarh srpski Irinej, jedan od najstrašnijih dana srpskog postojanja na ovim prostorima, dan takvog stradanja da bi se i nebo postidjelo od ljudskih nedjela. Možemo da oprostimo ali ne smijemo da zaboravimo.

"Mi kao pravoslavni hrišćani smo pozvani da to činimo. I činićemo, ali nažalost ne vidimo da druga strana nešto slično čini", rekao je patrijarh srpski Irinej.

Nema, i ne smije biti zaborava, poručili su predsjednici Srpske i Srbije. Hvala Srbiji što je uvijek bila jasno i sigurno utočište za svakog Srbina, poručio je Milorad Dodik. Za Aleksandra Vučića, Oluja je golgota srpskog naroda a obojica se slažu da je akcija bila ništa drugo nego etničko čišćenje.

"Mi želimo mir, mi želimo slobodu. Mi želimo i hoćemo da živimo sa drugima i ne želimo od drugih išta da uzmemo, ali isto tako moraju da znaju, da smo spremni da branimo i očuvamo ono što jeste u Republici Srpskoj, narod i narodno dostignuće i volju naroda", poručio je predsjednik RS Milorad Dodik.

"Danas smo došli, ne samo da obilježimo taj najstrašniji dan u novijoj istoriji, dan u kome je otpočela golgota čitavog jednog naroda, naroda na čija leđa je natovaren krst roda, porijekla i vjere, i naroda koji je šiban mržnjom, nego i da posvjedočimo, pred svima, a pogotovo pred onima koji su zaboravili, namjerno ili slučajno, da je svaki zločin vječan i da ne može ni da se zaboravi, ni opravda. A najmanje može da se slavi", rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

I upravo je današnje slavlje u Hrvatskoj ono što mnogo boli Srbe, i one koji su izbjegli iz Krajine, a posebno one koji su se vratili u Hrvatsku. Oni koji su bili na obilježavanju godišnjice stradanja kažu da je to prst u oko srpskom narodu.

"Veoma sam zabrinut za budućnost, jer kao što kaže Vučić, Hrvati, komšije, sutra slave".

"Inače, živim ovdje u Bačkoj Palanci, a mati mi je iz Tičeva, tako da ja osjećam sve što ovaj narod osjeća", kažu anketirani građani.

Stiglo je obećanje od Aleksandra Vučića - više nikada nikakvih "oluja" za Srbe neće biti. Zato hoće jake i moćne Srbiju i Republiku Srpsku, dodao je Milorad Dodik i rekao da Srpska gleda u Srbiju i da su Srbi naučili da imaju slobodu tamo gdje imaju državu.

"Volimo Srbiju, doživljavamo je svojom zemljom i vidimo Republiku Srpsku i Srbiju kao jedinstven prostor. Vjerujem da na to imamo pravo", rekao je Dodik u Bačkoj Palanci.