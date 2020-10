Za sada nisu poznate informacije o jačini zemljotresa, ali bi uskoro trebalo da budu objavljene.

#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 2 min ago in #Tuzla #Bosnia & Herzegovina. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/kz7dLaAOHu

— EMSC (@LastQuake) October 13, 2020