Zemljotres potresao BiH

Prema podacima EMSC-a, zemljotres se desio u 3.33 sati, prema lokalnom vremenu.

Epicentar je bio na udaljenosti 34 kilometra od Mostara i 18 od Stoca. Njegova jačina je iznosila 3,1.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.1 in Bosnia and Herzegovina 43 min ago pic.twitter.com/kc5ZS7xRQY

— EMSC (@LastQuake) January 7, 2021