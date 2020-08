Željka Cvijanović učestvovala na međunarodnoj konferenciji

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da pandemija virusa korona, koja je već toliko promijenila živote ljudi u svakom pogledu, zahtijeva da se njome svi bave, ali i ulogom i doprinosom koji žene daju u pravljenju boljeg društva uopšte, pa tako i sad tokom pandemije.

Cvijanovićeva je zahvalila na pozivu na učešću na Međunarodnoj konferenciji "Solidarnost i saradnja - Žene lideri i svet posle pandemije" Ministarstvu za rad zapošljavanje i socijalna pitanja i posebno ministru Zoranu Đorđeviću koji, kako je istakla, po pravilu, uvijek prepozna temu oko koje se moraju svi okupljati.

"Na pozicijama koje sam do sada obavljala u zadnjih 10 ili 12 godina, bilo je mnogo različitih kriza i kriznih situacija od svjetske ekonomske krize, potom velike poplave koja nas je zadesila prije par godina, velikih suša nakon toga, pa do ove pandemije izazvane virusom korona, i mogli bismo reći da je i ovo sada još jedna od kriza, ali ipak svi znamo da su stvari složenije nego što je to bio slučaj u ranijim situacijama i da će posljedice biti dugoročnije, jer su i ljudski život, zdravstveni sektor i privreda ranjiviji, a naše navike, prioriteti i uobičajeni način života u mnogome izmijenjeni", rekla je Cvijanovićeva u svom obraćanju na onlajn konferenciji.

Ona je napomenula da je trenutna kriza specifična jer izostaje ono što je bazično za svako društvo, a to je da imate fizički kontakt i prisustvo u vrlo važnim momentima za rješavanje određenih problema.

Ona je istakla da je zato ova godina s pravom proglašena godinom solidarnosti, jer je ovo vrijeme pandemije upravo pokazalo da solidarnost mora da postoji u svakom pogledu i na svakom nivou - i unutar države, odnosno naših društava, ali i između država.

"S druge strane naši zadaci su isti, a postavlja se pitanje kako obezbijediti privredni rast, novo zapošljavanje, bazična prava jednakosti svih uključujući i rodnu jednakost u tako složenim uslovima kad je čak i komunikacija među ljudima, među poslovnim partnerima, u okviru obrazovnog sistema, u okviru političkog djelovanja, u oblasti kulture i brojnim drugim oblastima više virtuelna nego direktna, fizička", navela je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da problem dodatno usložnjava i to što se ne zna koliko će ova kriza izazvana virusom korona da traje, te da se ne zna sa koliko i sa kakvim ranama će društvo i globalna zajednica izaći iz nje.

"Evidentno je da su neki privredni sektori drastično pogođeni i oporavak će biti dug i spor. Takođe, tačno je i to da je ovo prilika za razvoj nekih drugih privrednih grana, na primjer razvoja informacionog društva, ali se postavlja i pitanje kako spriječiti dehumanizaciju društva, čak i ako novi alati i sredstva komunikacije omoguće lakše poslovanje, i kako oživjeti one sektore koji zavise od direktnog korisnika usluge, kakav je turizam, avio saobraćaj i slično", navela je Cvijanovićeva.

Ona smatra da u današnjem društvu, koje je društvo muškaraca i žena, rezultate u rješavanju problema treba postizati zajedničkim snagama, ali i vodeći računa da u određenim, atipičnim situacijama, dođe do izražaja ono što se zove žensko iskustvo, žensko liderstvo, ili ženski pogled na problem, jer to sigurno pomaže rješavanju problema.

"Treba odati priznanje našim hrabrim ženama, posebno u oblasti zdravstva, koje su podnijele veliki teret na poslu, a potom i u krugu porodice u ovako teškom vremenu, ali svakako i onim ženama koje su upravo u proizvodnom pogonu, koje su radile u dodatno otežanim uslovima i pod zdravstvenim rizikom", naglasila je predsjednica Cvijanović.

Ona je navela da je Vlada Srpske, vodeći računa o tome da postoji solidarnost, ali i o efektima koje bi mogla da proizvede kriza, zajedno sa drugim institucijama kreirala nekoliko dobrih programa, u okviru kojih se nalazi podrška lokalnim zajednicama, te privrednim subjektima, kako bi se zaštitila radna mjesta.

"Donosili smo odluke koje se odnose i na oblast obrazovanja i ovo je sigurno velika bitka u kojoj se moraju razmjenjivati iskustva, znanja, dobre prakse, informacije, te i ovu konferenciju doživljavam kao jedan od načina da budemo bliži, iako smo sada fizički daleko, ali i da razumijemo da su problemi sa kojima se nosimo, isti", rekla je Cvijanovićeva.