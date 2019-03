Željeznice nisu krive za nepostizanje dogovora sa "Arseol mitalom"

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić rekao je danas da "Željeznice Srpske" ne snose krivicu za to što nije postignut sporazum sa "Arselor Mitalom Prijedor" o količini i cijeni prevoza rude od 1. marta.

Trninić je naveo da je razlog za nepostizanje sporazuma nedefinisanost određenih unutrašnjih problema koje ima "Arselor Mital".

"Oni još nisu definisali dalju perspektivu eksploatacije rude u Omarskoj. To vežu za problem rješavanja pitanja (Rudnika željezne rude) `Ljubije` i zbog toga nisu došli do toga koje su to količine rude koje treba transportovati u ovoj i narednim godinama. Pretpostavljam da će to oni prilagođavati rješavanju problema `Ljubije`", izjavio je Trninić.

Prema njegovim riječima, "Željeznice" zbog toga nisu u mogućnosti da adekvatno i kvalitetno prave planove, a u pitanje se dovodi i cijena prevoza koja je usko vezana sa količinama i rokovima.

"Nadam se da će uskoro doći do rješenja koje je izuzetno značajno jer je `Arselor Mital` najveći korisnik usluga transporta željeznicom. Izuzetno je važno da se to što prije riješi jer su `Željeznice` u procesu restrukturisanja i pravilo bi nam veliki problem da u ovom momentu dođe do bilo kakvih zastoja", naglasio je Trninić.

"Arselor Mital Prijedor" saopštio je da je, zbog neuspjeha u pregovorima sa "Željeznicama Republike Srpske" o količini i cijeni prevoza rude, od danas zaustavio proizvodnju željezne rude u Omarskoj.

U "Željeznicama“ su rekli da sa "Arselor Mitalom Prijedor" vode pregovore o novom ugovoru o količini i cijeni prevoza rude s obzirom na to da je postojeći istekao.