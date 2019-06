Željezničari stupili u štrajk: Traže veće plate

Šest od ukupno osam sindikalnih organizacija koje djeluju pri "Željeznicama Republike Srpske" počeli su polučasovni štrajk upozorenja jer sa Upravom nije postignut dogovor o zahtjevima za povećanje plata na čemu sindikati insistiraju.

Štrajku se nisu odazvale dvije sindikalne organizacije - Sindikat mašinovođa iz Banjaluke i Nezavisni sindikat željezničara Republike Srpske.

Potpredsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Božo Marić rekao je ranije da podržavaju sve aktivnosti sindikata u "Željeznicama" u borbi za što bolji položaj zaposlenih i zaustavljanje odlaska stručnog kadra.

On je napomenuo da više od 50 odsto zaposlenih u "Željeznicama" prima najnižu platu.

Uprava "Željeznica Republike Srpske" juče je donijela odluku da radnicima uz platu za maj isplati i stimulaciju, imajući u vidu da plate nisu povećavane godinama, a da analize rada u prva četiri mjeseca pokazuju prebačaj prihoda i smanjenje rashoda realno planiranih za ovu godinu.

Da bi raspoloživi iznos novca bio što realnije raspoređen Uprava je u prethodnom periodu održala sastanak sa predstavnicima željezničkih sindikata kako bi čula i njihovo mišljenje.

"Obje strane su se saglasile da bi najveći procenat trebalo da dobiju radnici sa najnižim platama, pa je Uprava tako i predvidjela svojom odlukom. Radnicima koji primaju platu do 500 KM stimulacija iznosi 10 odsto, od 500 do 700 KM osam odsto, a onima čija je plata od 700 do 1.100 KM šest odsto", navodi se u saopštenju.

U okviru "Željeznica" djeluju Sindikat željezničara, Samostalni sindikat mašinovođa, Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnosti, Samostalni sindikat održavanja šinskih vozila, Sindikat radnika infrastrukture Doboj, Sindikat radnika infrastrukture Banjaluka, Sindikat mašinovođa Banjaluka, te Nezavisni sindikat željezničara Republike Srpske.