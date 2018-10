Željezničari održali polučasovni štrajk upozorenja

Predstavnici osam sindikalnih organizacija koje djeluju u okviru "Željeznica Republike Srpske" /ŽRS/ održali su danas polučasovni štrajk upozorenja, sa kojeg su poručili da će u četvrtak, 4. oktobra, organizovati protest ukoliko sutra ne postignu dogovor sa Upravom ŽRS-a.

Sindikati su nezadovoljni zbog neusaglašavanja i nepotpisivanja Kolektivnog ugovora do 15. septembra, zbog načina restrukturisanja ŽRS-a, nesprovođenja prvostepenog postupka kod utvrđivanja reprezentativnosti od Uprave, umanjenja plata za avgust kroz potpisivanje Aneksa ugovora, te neizvjesnost oko realizacije kredita Svjetske banke.

Podršku željezničarima dala je Konfederacija sindikata Republike Srpske, čiji je potpredsjednik Božo Marić rekao novinarima u Doboju da je zadovoljan što su sindikati koji djeluju na ŽRS-u jedinstveni u svojim zahtjevima.

On je naveo da su predstavnici Konfederacije 5. septembra na sastanku sa Vladom Republike Srpske dobili obećanje od premijera Željke Cvijanović i resornog ministra Neđe Trninića da će do 15. septembra biti zaključen pojedinačni kolektivni ugovor, kao i ispunjeni ostali zahtjevi, što do sada nije urađeno.

Marić je poručio da, ukoliko sindikat i Uprava ŽRS ne postignu dogovor, u četvrtak će pred Upravnom zgradom u Doboju sa početkom u 14.00 časova biti organizovan protest radnika, za koji je, kako je naglasio, direktno odgovorna Uprava preduzeća.

Predstavnik Sindikata željezničara Đoko Lazić očekuje da će na sustrašnjem sastanku sa Upravom doći do dogovora, te da u suprotnom kod radnika postoji velika podrška za organizovanje protesta.

Predsjednik Samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković izrazio je nezadovoljstvo što se u ŽRS selektivno primjenjuje Pravilnik o radu i Kolektivni ugovor, što, kako tvrdi, Uprava ŽRS-a obmanjuje javnost da sindikati nisu dostavili svoje prijedloge oko zaključivanja kolektivnog sporazuma, što izbjegava da potvrdi reprezentativnost tri sindikalne organizacije - Sindikat željezničara, Samostalni sindikat mašinovođa i Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnost.

Cvjetković je rekao da je štrajk upozorenja održan od 10.00 do 10.30 časova, tokom pauze, kako ne bi bio ometan proces rada.

Generalni direktor ŽRS-a Dragan Savanović ranije je najavio je da će uprava ovog preduzeća u utorak, 2. oktobra, održati sastanak sa predstavnicima sindikata koji djeluju u sastavu ŽRS-a.

"Nadam se da ćemo u utorak razjasniti sve u dobroj namjeri, ako je ima, a ima je Uprava", rekao je Savanović.

Savanović nije htio da komentariše razloge koje su kao osnov za nezadovoljstvo istakli predstavnici sindikata, osim da u njima "ima pogrešnog viđenja i tumačenja, ili čak i namjere kod nekih slučajeva".

U okviru preduzeća "Željeznice Republike Srpske" djeluju Sindikat željezničara, Samostalni sindikat mašinovođa, Samostalni sindikat saobraćajno-transportne djelatnosti, Samostalni sindikat održavanja šinskih vozila, Sindikat radnika infrastrukture Doboj, Sindikat radnika infrastrukture Banjaluka, Sindikat mašinovođa Banjaluka, te Nezavisni sindikat željezničara Republike Srpske.