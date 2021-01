Zdravstveni radnici heroji godine koja je iza nas

Građani Banjaluke u 2021. su barem s jednom mišlju ušli složno – ljekari su heroji godine koja je iza nas.

Svjesni su da se riječ medicinara nije do kraja poslušala, ali su im zahvalni za sve što su uradili u proteklih deset mjeseci.

“Mislim da su medicinsko osoblje, ovo što su pretrpjeli i što rade.Oni su najjači i najviše iznijeli sada, nadam se da će tako i nastaviti. Oni su nosioci svega”, kažu građani.

A koliko su građani bili odgovorni i ispoštovali one koje danas nazivaju herojima, vidjeće se kroz 10-ak dana. Ono što je danas sigurno, zdravstvo je ponijelo najveći teret na plećima u protekloj godini i na to dobro odgovorilo. Zato je na njih ponosan i prvi čovjek zdravstva Republike Srpske.

“Nisu iznijeli samo veliki teret kada govorimo o liječenju pacijenata. Moramo da imamo na umu da je zdravstveni sistem doživio veliku reorganizaciju, da su ljudi promijenili svoje mjesto posla, da su se ljudi različitih specijalnosti susreli se s virusom i dali punu podršku, da su medicinske sestre promijenile svoje odjele, ali su i pored svega toga bili izuzetno požrtvovani i dali su svoj maksimum u ovome svemu i dugujemo im veliku zahvalnost”, kaže Alen Šeranić.

Teška i neizvjena godina je iza medicinskih radnika. Davali su i posljednje atome snage, samo da sačuvaju što više života.

“Ja mogu samo da se zahvalim zdravstvenim radnicima, svojim saradnicima za sve što su uradili ove godine, a uradili su maksimalno što su mogli za unapređenje zdravlja stanovnika Republike Srpske", kaže Vlado Đajić, generalni direktor UKC-a Republike Srpske.

“Nije jednostavno raditi u onim skafanderima i kompletnoj zaštitnoj opremi, jer moje kolege kada idu na teren u vozilu hitne medicinske pomoći, oni u suštini nikada ne znaju na kakvu će intervenciju naići i moraju biti obučeni, tako da su oni i u stanici, i van stanice kada rade preglede pacijenata u odijelima”, kaže Nevena Todorović, direktor Doma zdravlja Banjaluka.

Punih 10 mjeseci, zdravstveni sektor je na nogama. I dalje ne posustaje. Ipak, upozoravaju da se do sada nije desilo da je ijedan pacijent ostao uskraćen za medicinsku pomoć, ali ako dođe do naglog povećanja broja zaraženih u prazničnom periodu ni to nije isključeno.

Oni od marta do sada nisu skinuli zaštitna odijela. Porodice gotovo da ne gledaju, ali zato svakodnevno gledaju u oči onoga što je dosad odnijelo 1.784 života. Samo su tri osnovna pravila kojih treba da se pridržavate i tako zaštitite sebe, svoje najbliže i medicinske radnike – najveće heroje današnjice.