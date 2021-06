Zbog korone, nema pripreme za prvačiće

Pijetliću pjevaču. Prvi dan u školu da ti ne zakasnim. Ko te to naučio? Pa sam. Znaš slova, brojeve? Znam. Reci mi s kim ćeš doalziti u školu? Sa sestrom. Šta misliš kako će izgledati tvoj polazak u školu? Pa ne znam. Ovako odgovara na pitanja ATV-a Igor Vuković, budući đak prvak.

Do prvog dana školske godine neće znati ni Igorovih 15 drugara u centralnoj OŠ "Vojislav Ilić" u Krupi na Vrbasu, kod Banja Luke. Pripremne nastave za buduće prvake nema ni ovog proljeća zbog korona virusa. Zbog razuđenosti mjesta, upravi škole je bilo teško da sa oko 250 kilometara kvadratnih, prije pandemije korona virusa, okupi predškolce i organizuje pripremnu nastavu.

Mali broj učenika, ukupno mali broj učenika a onda i malib roj zainteresovanih roditelja djece naših budućih učenika koji treba da startuju u prvi razred za narednu školsku godinu. Zašto? Majke su najčešće nezaposlene i mogu biti sa djecom, a drugi razlog je taj što je veliki broj te djece putnici. Onda bi roditelji trebali plaćati prevoz, izjavila je Rajka Čajić, direktor OŠ "Vojislav Ilić" Krupa na Vrbasu.

Miodrag Vuković, Igorov tata, kaže da bi volio da je Igor sa drugarima iz generacije mogao proći pripreme za prvi razred. Ni stariji sin i kćerka nisu imali tu priliku.

Značilo bi mnogo obzirom da mi živimo u ruralnoj sredini, jer nemamo mogućnost ni vrtića ni nekog drugog oblika socijalizacije djece prije same nastave. Same prirpeme za školu, tu mu pomažu brat i sestra, roditelji odnosno mi i to je ono u principu što možemo da izdvojim, izjavio je Miodrag Vuković.

Od 2011.godine oko pet hiljada mališana iz ruralnih sredina, prolazilo je tromjesečnu pripremu pred polazak u prvi razred. Ovog proljeća njihove klupe ostale su prazne.

Ta djeca kad krenu u prvi razred zaista se osjeti velika promjena kod njih. Vaspitači, odnosno učitelji prvih razreda baš afirmativno komentarišu taj njihov boravak, jer u okviru ta tri mjeseca, to je neki minimum, kako kažu stručnjaci da dijete stekne te neke navike važne za boravak u kolektivu, odnosno boravak u grupi, izjavila je Nataša Cvijanović iz ministarstva prosvjete i kulture.