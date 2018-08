Završetak rekonstrukcije porodilišta do kraja godine

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić rekao je danas da će resorno ministarstvo novim rješenjem omogućiti lokalnoj zajednici i Domu zdravlja u Derventi da do kraja godine završe rekonstrukciju porodilišta u toj opštini.



"Zbog javnih nabavki nisi bili u mogućnosti da ispoštuju ranije rokove. Omogućićemo im da započetu rekonstrukciju i ispunjavanje uslova završe do kraja godine. Njihova želja je da ostane porodilište u Derventi", rekao je Bogdanić.

On kaže da su već upućeni na specijalizaciju ljudi iz oblasti ginekologije i anestezije, da bi bio zadovoljen minimum uslova definisanih pravilnikom o postojanju porodilišta.

"Broj poroda će biti manji nego u drugim porodlištima, ali će porodilje imati jednako dobre uslove kao u drugim porodilištima", naglasio je Bogdanić, koji je u prostorijama opštine održao sastanak sa načelnikom Dervente Miloradom Simićem, te direktorima Doma zdravlja i Javne ustanove "Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Budućnost".

On je rekao da će Ministarstvo organizovati sastanak sa svim ustanovama socijalne zaštite koje se finansiraju iz budžeta Vlade Republike Srpske da bi se razgovaralo o problemima i načinu transformacije pojedinih ustanova.

"Cilj je da što veći broj djece iz ustanova socijalne zaštite bude smješten u hraniteljske porodice", naglasio je Bogdanić.

Direktor Doma zdravlja Derventa Mirko Šaran rekao je da su tražili dodatni rok za ispunjavanje uslova u skladu sa Pravilnikom otvaranju porodilišta u Republici Srpskoj.

"Uradili smo dobar dio posla. Poslali smo na specijalizaciju ljekare i uradili dio prostora. U fazi je proces javne nabavke koja se odnosi na opremu", naveo je Šaran.

Načelnik opštine Derventa Milorad Simić izrazio je zadovoljstvo zbog današnje posjete ministra Bogdanića i rezultata razgovora.

"Opština Derventa je izdvojila 150 hiljada KM za pomoć u opremanju porodilišta sa potrebnom opremom. Dom zdravlja je među najboljim u Republici Srpskoj. Idemo korak po korak do ispunjavanja uslova. Do sada je rođeno više od 40 djece, a do kraja godine biće rođeno više od 80 djece u dervetskom porodilištu", istakao je Simić.

Direktor Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Budućnost" Vladan Popović rekao je da su prvi krenuli sa uvođenjem novih usluga u skladu sa novim trendom u oblasti socijalne zaštite.

"Prije par mjeseci počeli smo sa ranim tretmanom slijepe i slabovide djece na području cijele Republike Srpske. Usluga podrazumijeva da naš stručni tim dođe u porodicu djece sa oštećenim vidom i da uradi funkcionalnu procjenu", kaže Popović i dodao da stručni tim ustanove preporučuje i dodatne aktivnosti.

Popović je najavio i početak pružanja usluge socijalne rehabilitacije lica sa invaliditetom.