Zavod dr. Miroslav Zotović: Pulmološka rehabilitacija od velikog značaja

Ovako izgleda pulmološka rehabilitacija u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr Miroslav Zotović. Pacijenti koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća, astme, ali i postkovid pacijenti, to su samo neke od kategorija kojima je preporučena ova rehabilitacija. U zavisnosti od procjene stručnjaka, rehabilitacija može potrajati od tri do šest nedjelja. A najčešće se javljaju pacijenti s poteškoćama poput otežanog disanja, brzog zamaranja, slabe mišićne snage, kašlja. Sve to utiče na smanjenje funkcionalnih sposobnosti u svakodnevnim aktivnostima.

"Javljaju se tu psihološki problemi kod pacijenata, naravno anksioznost, depresija, to su pacijenti koji su tužni zbog nemogućnosti obavljanja svojih aktivnosti, obavljanja svoga posla, zabrinutost za svoju porodicu, za posao, za egzistenciju, tako da je to jedan veliki i širok spektar stvari koje mi radimo", rekla je Bosiljka Toroman, fizioterapeut u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović. Trening mišićne snage, izdržljivosti, disajna gimnastika, grupna relaksacija po procjeni psihologa, dio je plana rada u toku pulmološke relaksacije. Za takav rad, ali i za sve zaposlene, pacijenti imaju samo riječi hvale. Pričaju, ova rehabilitacija daje odlične rezultate. "Ja već dugo godina imam problema s astmom. Ovdje sam već 15 dana. Ostajem još čitavu ovu sedmicu i neuporedivo bolje se osjećam nego kada sam došla. Ovdje se bavimo treningom, gimnastikom, vježbama disanja, pilates loptama i tako kombinovani trening", kaže Jovana Kubat, pacijent. A širenje svijesti o važnoj ulozi fizioterapeutske profesije cilj je i ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana fizioterapeuta. Međutim, ovaj 08. septembar je drugačiji od svih prethodnih. Obilježavanje će, zbog pandemije virusa korona, biti skromnije i u skladu s epidemiološkim preporukama.