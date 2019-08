Zašto je paradajz iz godine u godinu sve bezukusniji?

Iz godine u godinu paradajiz je sve bezukusniji. Nedostaje mu miris i slast koja je prepoznatljiva za to povrće. Mi smo se raspitali zašto je to tako i šta se to zapravo dešava sa paradajzom.

Zašto je paradajz plastičan, da li se radi o genetski modifikovanom proizvodu? Najčešća su pitanja koja stižu na adresu Poljoprivrednog instituta. Stručnjaci kažu da se ipak radi o sortama koje su po svim parametrima bezbjedne, iako su bezukusne. Stručnjaci savjetuju poljoprivredne proizvođače da ukoliko žele da paradajz ima sočnost, miris i ukus, proizvode stare, dobro poznate sorte paradajiza kao što su novosadski jabučar i volovsko srce. Sa druge strane često se govori o tome da se paradajiz razlikuje i klasifikuje i po mjestu nabavke. Market, tržnica ili paradajiz iz sopstvene bašte uzgojen na organski način. Svako ima svog favorita.