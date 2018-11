Zaposleni zaprijetili: Ispunjenje zahtjeva ili obustava rada

Zaposleni u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu ne prihvataju prijedlog direktora Gorana Todorovića da im do 5. decembra bude isplaćena septembarska plata, već ostaju pri zahtjevu da im budu uplaćeni doprinosi za avgust, plate za septembar i oktobar sa doprinosima i naknade do 4. decembra za kada su najavili obustavu rada.

Predsjednik Sindikata doktora Sarajevsko-romanijske regije Tatjana Jovičić rekla je Srni da je direktor na jutrošnjem sastanku sa predstavnicima četiri sindikata ostao pri svom prijedlogu da septembarsku platu bez doprinosa isplati do 5. decembra, da iz kredita od 1.200.000 KM za ostala potraživanja radnika bude izdvojeno 160.000 KM i da to bude isplaćeno do 20. decembra, te da pregovori o rješavanju ovih problema počnu u januaru nakon formiranja vlasti u Republici Srpskoj.

Ona je ponovila da radnici ostaju pri svojim zahtjevima, te će, ako ništa ne bude riješeno, 4. decembra obustaviti rad.

Prema njenim riječima, Todorović je jutros otišao u Banjaluku na zakazane sastanke gdje će tražiti rješenje ovih problema.

Jovičićeva je rekla da nastavljaju sa održavanjem sastanaka na otvorenom svakog dana u 12.00 časova.

Direktor Bolnice "Srbija" u Istočnom Sarajevu Goran Todorović rekao je Srni da radnicima ne može ponuditi više od toga da im do 5. decembra bude isplaćena septembarska plata, te da je i to obezbijedio uz, kako je rekao, nadljudske napore.

On je rekao da će danas u Banjaluci razgovarati sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Draganom Bogdanićem i vidjeti da li ima šanse da ministar ili neko drugi ko će zastupati osnivača bolnice održi sastanak sa radnicima kako bi došlo do dogovora.

"Zakon nas obavezuje da pored toga što ja moram sa radnicima da sklopim mirno rješenje, u ovih pet dana do najavljenog štrajka, mora se sastati osnivač, menadžment i predstavnici sindikata", pojasnio je on.

Todorović je rekao da najavljeni štrajk 4. decembra ne podrazumijeva apsolutnu obustavu rada, te će biti ispoštovani propisani uslovi minimalnog funkcionisanja Bolnice i da sigurno niko ko bude trebao zdravstvenu zaštitu, a pogotovu hitnu, neće biti oštećen.

Prema njegovim riječima, porodilište, ginekologija, intenzivna njega i neke službe će raditi kao uvijek, a ambulantne službe će raditi po principu dežurstava.