Zaostale naknade za prevoz biće isplaćene do kraja godine

Radnicima u pravosuđu, upravi, prosvjeti i policiji Republike Srpske, koji su do posla putovali više od četiri kilometra, do kraja godine biće isplaćene zaostale naknade za prevoz još od 2016. godine. Očekuju to predsjednici sva četiri Sindikata, s obzirom na to da je Vlada Srpske izmirila sve obaveze i za lična primanja iz prethodnog perioda. Iz Sindikata MUP-a poručuju da im je na račune isplaćena većina naknada, i da su preostala dugovanja za svega tri mjeseca prošle godine.

"Kada su u pitanju pripadnici MUP-a Republike Srpske, 2016. godina po tom osnovu je u cjelosti isplaćena i u cjelosti je isplaćeno prvih devet mjeseci 2017. godine. Dakle, očekujemo u decembru 2018. godine da bude isplaćena i preostala tri mjeseca 2017. godine," rekla je Anica Jondić, Sindikat Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.



Problema sa isplatom zaostalih naknada nema ni u Sindikatu obrazovanja. Naknade će biti isplaćene i zaposlenima u srednjim školama i institucijama kulture, kojima se prevoz isplaćuje iz opštinskog budžeta, kako je to i predviđeno sporazumom sa većinom lokalnih zajednica. Redovno se isplaćuju naknade i zaposlenima u javnoj upravi. "Ja zaista iskreno vjerujem da će se do kraja godine ispoštovati sve odredbe iz memoranduma kako smo i dogovorili i potpisali sa Vladom Republike Srpske. Što se tiče radnika zaposlenih u javnoj upravi, većinom su isplaćena sva dugovanja po pitanju prevoza," kaže Božo Marić, Sindikat uprave Republike Srpske. Iz Sindikata pravosuđa Srpske poručuju da bi uskoro trebale da budu isplaćene naknade i radnicima koji su ih tražili posredstvom Agencije za mirno rješavanje radnih sporova. Većina dugovanja već im je isplaćena. "Naknade za prevoz su u toku, u nekim institucijama jesu isplaćene u potpunosti. U toku je isplata i mislim da je dosta dobro pokazalo se, da nema nikakvih problema da će to sve biti isplaćeno i ako trenutno nije, da će to sve biti završeno," rekao je Siniša Petrović, predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske. U Ministarstvu finansija za isplatu naknada rebalansom budžeta u ovoj godini predviđeno je 8,7 miliona maraka. Prije Odluke Ustavnog suda Republike Srpske radnici koji nisu putovali javnim prevozom, po internim propisima, dobijali su svega pola naknade putnih troškova. Ustavni sud Republike Srpske zaključio je da ti propisi nisu bili u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o platama zaposlenih u pravosuđu Srpske, ali ni Ustavom. Vlada Srpske obavezala se da će sva dugovanja isplatiti u šest mjesečnih rata.