Žal za stradalima neće prestati vijekovima

Srpski član i predsjedavajući Predsjendištva BiH Milorad Dodik rekao je da žal za srpskim stanovništvo u Drakuliću i okolnim selima ubijenim u ustaškom pokolju bez ijednog ispaljenog metka neće prestati vijekovima.

Dodik je napomenuo da su Drakulić, Šargovac, Motike i rudnik Rekavac područije strašnog zločina kojeg su počinile ustaše u Drugom svjetskom ratu pobivši bez ispaljenog metka 2.315 Srba.

"Među ubijenima na najsuroviji način bilo je i 551 dijete, što je u današnjim uslovima čitava jedna škola, a ubili su ih samo zato što su Srbi. Održavanja pomena njima neće prestati,i održavaće se kroz decenije i vijekove koji dolaze", rekao je Dodik novinarima, nakon što je prisustvovao obilježavanju 79 godina od stradanja Srba iz tih sela u ustaškom pokolju na današnji dan 1942. godine.

On je istakao i da generacije mladih koje dolaze moraju znati da su na ovom području ubijeni njhovi preci, jer su pripadali istom narodu i istoj vjeri, da je podmukla ideologija Nezavisne Države Hrvatste bila usmjerena da trećinu Srba pobije, trećinu pokatoliči, a trećinu raseli, a da je to realizovala čineći monstruozne zločine.

"Bolno je čitati podatke o tome i zamisliti kako je to bilo da su uveče /ustaše/ pobili sve pse kako ne bi lavežom prepoznali nezvane goste, a ujutro u ranim časovima su poboli sve stanovništvo", naveo je Dodik.

On je naglasio da se mora govoriti da je to uradio dio hrvatskog naroda koji je prihvatio ideologiju NDH, koja je u to vrijeme bila priznata od djela evropskih zemalja kao što su Italija i NJemačka.

Prema njegovim riječima, to predstavlja snažnu opomenu svima koji su na funkciji da obezbijede stabilnost i funkcionisanje Republike Srpske.