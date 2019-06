Zakon o zvaničnom vremenu: Previđene drakonske kazne za privrednike

Nacrt zakona o zvaničnom vremenu u BiH predvidio je drakonske kazne za one koji se ne budu pridržavali pravila i normi u tom zakonu.

Predviđene kazne, kako se navodi u nacrtu, za one privredne subjekte koji ne budu poštovali odredbe, a koje će kontrolisati inspekcija Instituta za metrologiju BiH, koja je i predložila ovaj dokument, mogu biti od 1.000 do 10.000 KM, a ukoliko ponove prekršaj, i zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju šest mjeseci. Takođe, predviđena je kazna i od 100 do 500 KM za fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu ukoliko ne bude poštovalo zvanično vrijeme u BiH te način računanja, realizacija i upotrebe zvaničnog vremena.

Kazne se odnose posebno na poštovanje zvaničnog vremena u BiH kada su u pitanju finansijske transakcije, jer bi ovim nacrtom privredni subjekti bili kažnjeni ako bi inspekcija utvrdila da su finansijske transakcije obavljali u vremenu koje nije predviđeno zakonom.

"Svaka zemlja ima svoje zvanično vrijeme, pa tako i BiH. Ukoliko bi neko izvršio transakciju mimo tog vremena, slijedi mu kazna predviđena zakonom", pojašnjava izvor "Nezavisnih".

Nacrtom se, inače, definira zvanično vrijeme u BiH, njegova upotreba, način računanja i mjerenje u komercijalne svrhe. Prema ovom dokumentu, zvanično vrijeme u BiH je srednjoevropsko, odnosno univerzalno koordinirano vrijeme (UTC) uvećano za jedan sat.

Ranije su iz pomenutog instituta najavili predlaganje zakonskog rješenja uz obrazloženje, kada je u pitanju odluka Europske unije o ukidanju i računanju ljetnog i zimskog vremena, da će BiH slijediti pozitivne zakonske odredbe EU, te bi i taj zakon trebalo da bude usklađen s tim odredbama. Evropski parlament izglasao je ukidanje pomjeranja sata od aprila 2021. godine, a zemljama EU biće ostavljeno da same odluče hoće li zadržati ljetno ili zimsko računanje vremena. U nacrtu ovog zakona predviđeno je da neće biti potrebne izmjene kada u EU dođe do provođenja odluke da se vrijeme ne pomjera, dok će ljetno računanje vremena biti regulisano posebnim pravilnikom.

U razgovoru sa parlamentarcima u banjalučkom listu nisu mogli dobiti ocjenu ovog dokumenta, jer, kako ističu, nisu upoznati sa detaljima.

Saša Magazinović, šef Kluba poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu BiH, kazao je "Nezavisnim" da je odgovore, odnosno pojašnjenja za novi nacrt zakona o službenom vremenu u BiH tražio i od Instituta za metrologiju, ali i od Savjeta ministara BiH, ali da nikad odgovor nije dobio.

"Tražio sam da mi kažu kako će odgovoriti na odluku EU da udovolji zahtjevu 4,6 miliona građana da se ukine šestomjesečno pomjeranje kazaljki na satu", kazao je Magazinović, objasnivši da mu ni to nije odgovoreno, a da za drakonske kazne ne zna.

Pojašnjenje su "Nezavisne" pokušale dobiti od Instituta za metrologiju BiH, ali su u ovoj instituciji tražili da im se obrate pismenim putem uz konstataciju da nisu sigurni da li mogu odgovoriti isti dan na upit. Iz ovog instituta ni nakon više dana čekanja nikakav odgovor nije stigao.

Mirko Šarović, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, rekao je za "Nezavisne" da će tražiti da se ovaj dokument skine sa dnevnog reda današnje sjednice Savjeta ministara, jer nema svih potrebnih mišljenja, ali i zato što sadržajno nije dobar.

"Naime, daju se prevelika ovlaštenja direktoru Instituta za metrologiju BiH, što je, po mom mišljenju nepotrebno", kazao je Šarović.