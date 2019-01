Zakon o upotrebi znakovnog jezika još se ne primjenjuje

Zakon o upotrebi znakovnog jezika, koji je usvojen prije pola godine, još se ne primjenjuje, tvrde u Savezu gluvih i nagluvih Republike Srpske. Ipak, poručuju da su strpljivi, jer vjeruju da će uskoro i to da se desi.

Novi zakon potpuno mijenja živote 2 500 građana, zato što će u svim institucijama imati obučene prevodioce.

To će najviše značiti u sudskim procesima, kažu iz Saveza. Mnogi su se do sada opekli, priča banjalučanin Senad Smajić. Njegov prijatelj doživio je saobraćajnu nesreću poslije koje je završio na sudu. Prevodioca nije bilo, pa je kaznu masno platio.

"Poslije je dobio poziv od Suda, ispitivanja. Nije doveo tumača. Mislio da će uspjeti to da riješi, da dokaže da je nevin. Tako je ispalo da je to gluvo lice izgubilo spor. I da mora da plati veliku kaznu," rekao je Smajić.

Ubuduće će kazne plaćati i sva pravna lica koja ne obezbjede gluvonijemima upotrebu znakovnog jezika pred Republičkim organima uprave i javnim ustanovama.

"Više puta nismo mogli da dobijemo svoje pravo. Na primjer, na sudu nismo mogli biti ni kao svjedoci, ni kao učesnici sudskog procesa. I prošle godine je naša Vlada srećom usvojila Zakon o znakovnom jeziku gluvih. Taj zakon svima će nam mnogo pomoći," kaže Dubravka Ostojić, predsjednik Saveza gluvih i nagluvih Republike Srpske.

Do sada su usluge prevodioca skupo koštale osobe oštećenog sluha, koje su sve plaćala iz svog džepa. Ubuduće će to plaćati institucija ili ustanova pred kojom se lica nađu. Sudovi su do sada imali različita iskustva.

"Obavještavamo Vas da učesnika u postupku koja su gluva ili nagluva bude, ali sa njima uvijek u pravilu dolaze članovi porodice, radi omogućavanja komunikacije. Najčešće dolaze lica sa djelimično oštećenim sluhom, koji nose slušni aparat i sa istim je moguće ostvariti komunikaciju, a ima i određen procenat simulanata. Procentualno, ne raspolažemo brojem takvih lica, ali uglavnom ih nije mnogo tokom godine, te često angažuju besplatnu pravnu pomoć ili advokata, pa njihov lični dolazak pred sud nije ni neopohodan," saopšteno je iz osnovnog suda u Banjaluci.

Primjenu zakona nadziraće Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Iz ministarstva poručuju da su spremni na saradnju sa Savezom.

Iz Saveza gluvih i nagluvih lica Republike Srpske kažu da smo žele da budu ravnopravni. Da ih drugi razumiju jer samo tako će i oni razumjeti druge.