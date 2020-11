Zajedničkim snagama uspješno završena sanacija škole

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović obišla je danas Osnovu školu "Dositej Obradović" u prijedorskom naselju Pećani, gdje je uspješno završena akcija sanacija podova u školskim učionicama, koju su podržali gradski privrednici i njen kabinet.

Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo što je ova akcija roditelja đaka, škole i gradskih privrednika, koju je podržao i kabinet predsjednika Republike Srpske, uspješno završena zajedničkim snagama.

"Najsrećniji smo kada radimo ono što je dobro za našu djecu i posvjetare koji treba da obavljaju svoj posao u adekvatnim uslovima. Uz sve probleme sa virusom korona, ne smijemo da dozvolimo da neki drugi, takođe, trpe", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je zahvalila privrednicima što su odlučili da angažuju sredstva i uključe se u ovu akciju kako bi zajedno obezbijedili bolje uslove za učenike ove škole.

Cvijanovićeva je istakla da postoji jasna namjera da se širom Republike Srpske u svim opštinama i gradovima, uključujući i seoske zone, adaptiraju i rekonstruišu sve škole.

"Polako to ide, osvajamo teren i mnogo toga smo uradili u proteklih 10-12 godina, ali pred nama je još dalek put s obzirom da imamo mnogo škola i mnogo potreba", rekla je Cvijanovićeva i dodala da će sigurno sredstva iz kabineta predsjednika Republike Srpske biti na raspolaganju kao što je to i do sada bio slučaj kada su u pitanju ovako dobri zadaci.

Ona je istakla da je fokus i na Prijedoru i na sve ono što treba da bude urađeno u centralnim i područnim školama.

Direktor Šumskog gazdinstva "Prijedor" Saša Bursać rekao je da je od direktora škole "Dositej Obradović" bio upoznat da roditelji skupljaju sredstva za uređenje škole, popravku podova, te da je odlučio da se uključi i ujedno alarmira neke gradske privrednike.

"LJudi su se odazvali, a zahvaljujem i predsjednici Republike Srpske što je pronašla način da pomogne. Praktično smo udružili zajednička sredstva", rekao je Bursać.

On je najavio mogućnost da se slična akcija povede i u drugim, pogotovo područnim, seoskim školama u Gornjoj Dragotinji i Cikotama.

Osnovnu školu "Dositej Obradović" pohađa oko 670 učenika, od kojih oko 450 u centralnoj školi.