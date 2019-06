Aerodrom Banjaluka obara rekorde. U aprilu je zabilježeno najviše putnika u okviru jednog mjeseca do sada.

Uvođenje novih destinacija otvorilo je najveći grad Srpske prema svijetu, pa je za prva četiri mjeseca ove godine kroz banjalučki Aerodrom prošlo više putnika nego u čitavoj prethodnoj godini.

"U prva četiri mjeseca tekuće godine imali smo 39.376 putnika, a u prva četiri mjeseca 2018. godine bilo je 4.870 putnika. Ostvareni porast putnika za prva četiri mjeseca tekuće godine u odnosu na 2018. godinu je 716%", kažu iz Aerodroma.

Dok jedni putuju za Brisel, drugi su taman sletjeli iz Memingena. Sa nekima smo razgovarali. Kažu, nemaju na šta da se požale. Oni kojima je svakodnevna ruta od Banjaluke do zemalja EU, ipak su najzadovoljniji.

Razvoj avio - saobraćaja doprinosi razvoju turizma. Putnicima iz velikih evropskih centara, Republika Srpska je sve dostupnija, kaže ministar trgovine i turizma Dragica Kovač.

"Danas je avio saobraćaj zapravo najbrži, najkomforniji način dolaska do željenih destinacija i u tom smislu što bolje poslovanje Aerodroma Banjaluka daje uslove i za dolazak većeg broja turista u Banjaluku, region, ali i uopšte Republiku Srpsku", kaže Kovač.

Plan je da do kraja godine kroz Aerodrom prođe 200 hiljada ljudi. Ako uskoro budu ostvareni letovi do Moskve i dijelova Grčke, kao što je i najavljeno, to ne bi trebalo da ostane nedostižno.

Dok se na tačan datum kada će novi letove iz Banjaluke krenuti još čeka, sa ovog Aerodroma za Berlin se putuje od aprila. Letovi za Stokholm, Brisel i Memingen bili su pun pogodak, jer je većina karata za svaku od tih destinacija rasprodata.