Za vikend manje oblačno i toplije vrijeme

U Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo vrijeme, a za vikend se očekuje manje oblačnosti i toplije.

Sutra prijepodne u Srpskoj će biti suvo uz promjenljivu oblačnost, sunčane intervale i malo toplije. Kasnije popodne naoblačenje najprije na sjeverozapadu, a do večeri zahvata i ostale krajeve donoseći padavine tokom noći, kišu u nižim i susnježica i snijeg u višim predjelima.

Minimalna temperatura vazduha od minus šest do nula, na planinama do minus devet, na jugu oko dva stepena Celzijusova. Najviša dnevna od sedam do 15, na planinama do četiri stepena, navedeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U četvrtak, 14. marta, biće pretežno oblačno sa kišom, na planinama sa snijegom. Intenzivnije padavine očekuju se tokom jutra i prijepodne u Krajini i Hercegovini. Tokom dana padavine slabe, na zapadu i jugozapadu prestaju uz sunčane intervale, a do večeri očekuje se prestanak padavina i u ostalim krajevima.

Minimalna temperatura vazduha od minus dva do tri, na jugu do šest stepeni, a najviša dnevna od dva do 10, na jugu oko 12.

U petak, 15. marta, ujutro će biti umjereno i pretežno oblačno, bez padavina. Tokom dana promjenljivo oblačno uz sunčane intervale i malo toplije. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova.

Minimalna temperatura od minus pet do jedan, na jugu do pet stepeni, a najviša dnevna od sedam do 14, na planinama do pet stepeni.

U subotu, 16. marta, ujutro će biti malo do umjereno oblačno i malo toplije, oko rijeka i po kotlinama mjestimično maglovito. Tokom dana sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost i toplije vrijeme.

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na planinama oko nula. Najviša dnevna od 14 do 18, na planinama do 10 stepeni, a na jugu i sjeveru ponegdje do 21 stepen.