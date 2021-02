Za vikend do 20 stepeni Celzijusovih

U Republici Srpskoj narednih dana biće malo do umjereno oblačno uz sunčane periode i najvišu dnevnu temperaturu vazduha od 12 do 17, a na sjeveru i jugu do 20 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom sutrašnjeg dana očekuje se toplo vrijeme za ovo doba godine uz smanjenje oblačnosti i više sunčanih perioda i slab vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha biće između četiri i 10 stepeni, na planinama oko jedan stepen, a najviša dnevna od 11 do 16, na sjeveru i jugu oko 18, na planinama od četiri stepena Celzijusova. U subotu, 6. februara, jutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno na zapadu i dijelom na sjeveru, dok će tokom dana biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Minimalna temperatura vazduha biće između četiri i 10 stepeni, na planinama oko jedan stepen, a najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 17, na sjeveru i jugu do 20, a na planinama od osam stepeni Celzijusovih. Posljednjeg dana vikenda poslije podne i uveče očekuje se jače naoblačenje sa kišom iz pravca jugozapada i zapada, koja će se tokom noći na ponedjeljak širiti na većinu predjela. Temperatura vazduha će i dalje biti znatno iznad prosjeka za ovo doba godine, pa će ujutru iznositi od pet do 10, na planinama oko dva stepena, a najviša dnevna od 12 do 17, na sjeveru i jugu do 20, a na planinama od devet stepeni Celzijusovih.