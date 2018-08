Za tri godine vratili uloženih deset miliona maraka

Sva sredstva koja su uložena u modernizaciju HE "Mesići – Nova", u potpunosti su vraćena i to samo za tri godine. Glavni vizionar bio je direktor Elektrodistibucije Pale Ljubomir Mrda koji je 2015.godine uspio ubjediti predsjednika RS da obnovi rad HE u Mesićima.

Modernizacija je koštala deset miliona maraka, ali na računu se danas nalazi više, nego što je uloženo prije tri godine. “10 miliona i 154 hiljade KM, ukupna investicija je bila 10 miliona, što znači da sa današnjim danom, HE u potpunosti se isplatila i vratila uloženi novac, a to znači da će u budućnosti, ona će ostvarivati nova sredstva koja ćemo mi koristiti za razvoj", rekao je Ljubomir Mrda, direktor “Elektrodistribucije” Pale, Za pet mjeseci, mesićka hidroelektrana ispunila je svoj godišnji plan. Proizvodnja za prošli mjesec je rekordna. “Nikad više struje u julu nije proizvedena. A, inače od prvog januara i sve ove mjesece svi su bili maksimalni", kaže Željko Jovičić, upravnik HE “ Mesići-Nova“. Od 50-tih godina, za Rogaticu, Mesići su stub razvoja bili, a i ostali. I paljanski načelnik je učestovao u projektu sa kojim se, kaže, može pohvaliti cijela RS. “ Optimisti su predviđali da će se ta investicija otplatiti za sedam do osam godina, a to se desilo mnogo ranije, sad ta Hidroelektrana proizvodi čist novac, zahvaljujući prije svega vizionarstvu uprave i menadžera koji mogu da budu na ponos cijele RS", kaže Boško Jugović, načelnik opštine Pale. “Dugi niz godina kako bitiše hidroelektrana ovdje i ona je jedan od stubova kako ovog kraja, tako i razvoja opštine Rogatica", rekao je Milorad Jagodić, načelnik opštine Rogatica. U HE “ Mesići – Nova “ zaposleno je 30 radnika. Prema projektu i garancijama, u Mesićima će se proizvoditi struja narednih 70 godina.