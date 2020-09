Za ljetovanje naredne godine neće biti potreban test, već ova potvrda

Rijetko ko se ove godine odvažio da ode na ljetovanje zbog pandemije korona virusom. Oni koji su i bili dovoljno hrabri spriječilo ih je što nam je u nekim zemljama ulaz bio zabranjen, a negdje se tražio PCR test.

Ipak, ako ste već preboljeli što je ova letnja sezona propala i već razmišljate o sljedećoj godini, pripremite se da će vam i tada trebati jedan papir potvrda o vakcinaciji.

Svjedoci smo da je ove godine domaći turizam procvjetao i da smo otkrili skrivene ljepote zahvaljući koroni. Manji dio stanovništva je uspio je da se dokopa morske vode, ali, ipak, je većina noge potapala u lavoru.

Brčkanje u lavoru

Crnogorci su od početka sezone zalupili rampu pred nosem, Grci takođe posle malo nećkanja. Tako je i sa većinom evropskih država, a one zemlje u koje i možemo da odemo ili su se u međuvremenu predomislile oko zatvaranja granica traže PCR test.

To je potpuno rezumljimo, ali problem pravi činjenica da ovaj test nimalo nije prijateljski nastrojen prema kućnom budžetu. Poznato je da PCR test na lični zahtjev u BiH košta oko 200 KM, Srbiji košta 6.000 dinara iliti oko 50 evra, pa prostom računicom dolazimo do cifre od 200 evra koja je potrebna prosečnoj četvoročlanoj porodici samo da ostvari uslov da ode ne more. Takođe, ovo testiranje podrazumijeva i zakazivanje ili čekanje u dugom, vijugavom redu ispred Instituta “Torlak”.

Kada se zbroje svi ovi razlozi, sasvim je razumljivo što je većina Srblja ove godine ljetovala na svojoj terasi. I kako se već bliži kraj ljeta i neki pokušavaju da uhvate, simbolično rečeno, posljednji talas, drugi su se pomirili sa činjenicom da nam je “korona” pojela još jedno godišnje doba i par mjeseci života. Ipak, treba biti optimističan i gledati naprijed – idemo na more sljedeće godine!

Naravno, zadržite optimizam, ali imajte na umu da epidemiolozi širom svijeta ne vide da će ova pošast uskoro proći, a izvjesno je da ćemo se nekih mjera predostrožnosti pridržavati i sljedeće godine.

Veoma vjerovatno da nam u 2021. godini testovi neće trebati, ali tražiće se nešto drugo. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) najavljuje da ćemo najkasnije do polovine sljedeće godine imati cjepivo protiv kovida-19, pa je vrlo moguće da će se tada na granicama tražiti potvrda o vakcinaciji.

Vakcina do sredine 2021.

Podsjetimo, u svjetu se trenutno vodi trka ko će prije vakcini protiv korone. Mnogi istrživači, naučnici i instituti rade na pronalasku funkcionalnog cjepiva protiv novog virusa. Prijavljeno je do sada oko 200 različitih vakcina koje su u različitim fazama testiranja i izrade. U javnosti se najčešće pominju one koje proizvodi Kina i Rusija, a pojedine zapadnoevropske farmaceutske kuće već debatuju i o cijeni vakcine.