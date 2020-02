Vuk je ove godine nadmudrio lovce u Aginom selu

Vuk je ove godine nadmudrio lovce. Iz hajke u Aginom selu skoro hiljadu lovaca vratilo se bez ijednog ispaljenog metka. 12. put zaredom planine Čemernicu, Tisovac i Osmaču u potrazi za vukom došli su da obiđu čak i Slovenci, Austrijanci, Italijani, Hrvati i Srbijanci. Posebno su brojni bili domaćini.

"Lovačko udruženje “Zmijanje” Banjaluka dvanaestu godinu po redu organizuje lovačku manifestaciju “Dani vuka”. Danas očekujemo najviše lovaca do sada, jutro je na postrojavanju bilo oko 800 lovaca, jedni su otišli na čeke, drugi na pogon", kaže Darko Ćulum, predsjednik Lovačkoh udruženje “Zmijanje”.

"Mi smo poznati po tome da je kod nas bilo najviše tih ulova. Ali dobro, nekad se desi da ih nema. Danas na primjer pored toliko ljudi, ipak je vuk ispao zvijerka", priča Radenko Vujasin, ogranizator manifestacije "Dani vuka".

Nikad veći broj lovaca nije zabilježen na ovoj manifestaciji, kažu oni koji redovno dolaze. Đovani je doputovao iz Italije, Mirsad iz Bihaća. Kažu da je organizacija manifestacije na zavidnom nivou, a da se ovakva atmosfera rijetko gdje može vidjeti.

"Ja sam stvarno prezadovoljn i organizacijom i odazivom, stvarno je sve na svom mjestu. Tradicija lova u mojoj familiji traje preko 60 godina. Mi to prenosimo s koljena na koljeno. Moj otac je bio, pa sam ja naslijedio, moj sin je naslijedio, moj sad unuk isto tako i to je naša tradicija. Volimo druženje, upoznavanje, zbližavanje, volimo dobre kerove i to nam je u krvi, kaže Mirsad iz Bihaća.

"Iskreno rečeno slabo gdje se ovoliko naroda i lovaca da se okuplja. Imaju, ali ne baš ovakve manifestacije i ovih razmjera", priča Đovani Rovar, lovac iz Italije.

Ovo je jedna od najvećih lovno-turističkih manifestacija koja se održava na ovim prostorima čiji osnovni zadatak nije odstrel vuka, nego je to razvoj lovnog turizma, promocija ruralnih krajeva Banjaluke i njenih prirodnih ljepota.